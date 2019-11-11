هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 07:19 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي خطابا في مونرو بولاية لويزيانا في 06 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين ان واشنطن تراقب القائد الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية، مستغلا مشاركته في يوم المحاربين القدامى للاحتفال بمقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

وفيما دأب الرؤساء الأميركيون على الاحتفال بهذا اليوم بوضع اكليل من الزهور على المقبرة العسكرية المترامية الأطراف في ارلينغتون قرب واشنطن، توجه ترامب إلى نيويورك حيث القى خطاباً قبل عرض للمحاربين القدامى يجري سنوياً في المدينة.

وواجه ترامب انتقادات واسعة بعد اعلانه سحب كامل القوات الأميركية من سوريا الشهر الماضي، حيث قال معارضوه وبعضا من حلفائه أن ذلك يمكن أن يسمح بعودة تنظيم الدولة الإسلامية ويترك الأكراد الحلفاء لواشنطن عرضة للغزو التركي.

لكن ترامب استغل خطابه ليقول ان قيادات التنظيم المتطرف تفر خائفة بعد مقتل البغدادي في غارة شنتها القوات الأميركية الخاصة في محافظة ادلب شمال غرب سوريا.

وقال ترامب "قبل اسابيع قليلة، اغارت القوات الأميركية الخاصة على مجمع داعش ونفذت العدالة في الزعيم الإرهابي رقم واحد في العالم".

واضاف "بفضل المقاتلين الأميركيين، البغدادي مات، ومات الرجل الثاني في التنظيم، وأعيننا مركزة على الرقم 3".

وتابع "لقد انتهى عهده الارهابي، وأصبح اعداءنا يركضون خائفين جدا جدا. ان من يهددون شعبنا ليس امامهم أي فرصة ضد قوة اميركا المحقة".

وعقب مقتل البغدادي في الغارة، اعلن التنظيم المتطرف تعيين ابو ابراهيم الهاشمي القريشي خلفا له.

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