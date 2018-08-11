ترامب يؤكد تنديده ب"كل أشكال العنصرية" بعد عام على احداث شارلوتسفيل
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الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض في 30 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه "يدين كافة أشكال العنصرية وأعمال العنف" داعيا إلى الوحدة الوطنية بعد عام على تجمع النازيين الجدد الدامي في شارلوتسفيل.
وكتب ترامب في تغريدة "تجمع شارلوتسفيل قبل عام أدى إلى وفاة وانقسامات لا معنى لها".
وكان تعرض لانتقادات شديدة لانه لم يندد بتظاهرات النازيين الجدد بعد أحداث 12 آب/أغسطس 2017.
وأضاف "علينا أن نتحد كأمة" فيما يتوقع أن ينظم نازيون جدد تظاهرة الأحد أمام البيت الأبيض.
وتابع ترامب "السلام لجميع الاميركيين".
وقبل عام، نظم نازيون جدد تجمعا في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا احتجاجا على مشروع للبلدية. واندلعت في نهاية التحرك صدامات بين منادين بتفوق العرق الابيض ومتظاهرين اخرين مناهضين لهم. واندفع مناصر للنازيين الجدد بسيارته على تجمع لمتظاهرين ضد العنصرية ما اسفر عن مقتل امرأة (32 عاما) واصابة 19 اخرين.
وفي الذكرى الاولى لهذه الاحداث، اعلنت شبكة "وحدوا اليمين" انها تعتزم تنظيم تجمع جديد الاحد في واشنطن على مقربة من البيت الابيض.
ويتوقع ان تجري تظاهرات مضادة في المكان نفسه.
وسيتم نشر عدد كبير من عناصر الشرطة للحؤول دون اي صدام بين المجموعتين.
وفي شارلوتسفيل اتخذت السلطات تدابير امنية كثيفة بعدما فاجأتها صدامات 12 آب/اغسطس 2017.
واعلن حاكم ولاية فرجينيا رالف نورتام حال الطوارىء وطوقت منطقة المشاة في شارلوتسفيل التي شهدت احداث العام الفائت بحواجز اسمنت وسيارات رسمية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب