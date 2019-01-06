ترامب يؤكد مقتل المدبر الرئيسي للهجوم على المدمرة "يو إس إس كول" في اليمن

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 يناير, 2019 03:32 م

الرئيس الأميركي في حديقة البيت الأبيض في 4 كانون الثاني/يناير 2019

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأحد أن الجيش الأميركي قتل أحد مدبري تفجير المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" في اليمن في العام 2000 والذي أدى إلى مقتل 17 جندياً أميركياً.

وأعلن الجيش الأميركي الجمعة أنه يعتقد أن اليمني جمال البدوي، من تنظيم القاعدة، قتل في ضربة دقيقة شنها في الأول من كانون الثاني/يناير في محافظة مأرب باليمن.

وكتب ترامب في تغريدة "جيشنا العظيم حقق العدالة للأبطال الذين قتلوا أو جرحوا في الحادث الجبان على يو إس إس كول .. لقد قتلنا قائد ذلك الهجوم جمال البدوي .. لن نوقف قتالنا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف".

والجمعة، أعلن متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الاميركي أن القوات الاميركية "شنت ضربة دقيقة في الأول من كانون الثاني/يناير في محافظة مأرب في اليمن وكان الهدف جمال البدوي".

وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000، فجر انتحاريان نفسيهما بالمدمرة الاميركية التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن.

وأسفر الاعتداء عن مقتل 17 جنديا أميركيا إضافة الى الانتحاريين، وتبناه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

واتهمت الولايات المتحدة جمال البدوي بأنه المدبر الرئيسي للاعتداء وقد زود الانتحاريين زوارق ومتفجرات.

وفي 2003، وجه القضاء الاميركي الى البدوي خمسين اتهاما تندرج في إطار الارهاب لدوره في الاعتداء، ومحاولة مهاجمة سفينة حربية أميركية اخرى في كانون الثاني/يناير 2000.

وتم إدراجه على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الذي رصد مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تساعد في اعتقاله.

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