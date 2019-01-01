ترامب يبدأ العام الجديد بتغريدة تدعو منتقديه إلى "الهدوء"

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يناير, 2019 06:56 م

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الجديد بإطلاق تغريداته المعتادة، حيث دعا الثلاثاء جميع منتقديه إلى "الهدوء والاستمتاع بالرحلة".

وكتب في تغريدة بالخط العريض "عام سعيد على الجميع ومن بينهم الكارهون وإعلام الأخبار الكاذبة! 2019 سيكون عاماً رائعاً لهؤلاء الذين لا يعانون من أعراض الانطباع الخاطئ عن ترامب".

وأضاف "ما عليكم سوى أن تهدأوا وتستمتعوا بالرحلة، أمور عظيمة تحدث في بلادنا".

وتلا ذلك بعد وقت قصير بتغريدة حملت رسالة أكثر تقليدية قال فيها "كل عام وأنتم بخير".

وبعد ذلك عاد الرئيس المعروف عنه استخدامه لتويتر على مدار الساعة، إلى مهاجمة الديموقراطيين الذين يرفضون دعم اقتراحه ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، واتهامهم بعدم الاهتمام ب"الجرائم والمخدرات التي تجلبها الحدود المفتوحة".

كما شن هجوما على الجنرال المتقاعد ستانلي ماكريستال الذي وصف ترامب بأنه غير نزيه وغير اخلاقي في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأحد.

وقال "لقد طرد اوباما الجنرال ماكريستال كالكلب. وكانت مهمته الأخيرة فاشلة تماما. وهو معروف بالثرثرة والغباء. وهو من أحباء هيلاري"، في إشارة الى الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وكان ماكريستال، الذي كان آخر منصب يتولاه هو قيادة القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في افغانستان، أجبر على الاستقالة بعد أن نشرت صحيفة رولنغ ستونز مقالا احتوى على تصريحات انتقد فيها مسؤولون في إدارة الرئيس السابق باراك اوباما ومن بينهم نائب الرئيس جو بايدن.

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