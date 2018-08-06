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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أغسطس, 2018 03:01 م 06 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:01

الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المؤتمر الوطني للمحاربين القدامى في كنساس سيتي بولاية ميزوري في 24 تموز/يوليو 2018

أبدى دونالد ترامب الاثنين "إنفتاحه" على اتفاق نووي جديد مع ايران، مع تأكيده اعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.

وقال الرئيس الاميركي في بيان "في وقت نواصل ممارسة اكبر قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الايراني، أبقى منفتحا على اتفاق أكثر شمولا يلحظ مجمل أنشطته الضارة، بما فيها برنامجه البالستي ودعمه للارهاب".

ويأتي ذلك قبل بضع ساعات من إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية في ضوء انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي وقع بين ايران والقوى الكبرى حول برنامجها النووي في 2015.

وتشمل الرزمة الاولى من العقوبات الاميركية التي يبدأ تنفيذها الثلاثاء في الساعة 04,01 ت غ وقف التعاملات المالية واستيراد المواد الاولية اضافة الى اجراءات تشمل المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري. وتعقبها في تشرين الثاني/نوفمبر تدابير تطاول قطاعي النفط والغاز اضافة الى البنك المركزي الايراني.

واكد ترامب ان هذه الاجراءات "تكثف الضغط على طهران لكي تغير سلوكها"، محذرا من ان الشركات التي تحاول الالتفاف على العقوبات ستتعرض "لعواقب وخيمة".

واعتبرت إيران الاثنين أن الولايات المتحدة "معزولة" في موقفها من الجمهورية الإسلامية التي تستعد لإعادة فرض العقوبات الأميركية عليها وسط اضطرابات سياسية داخلية تعصف بالبلاد.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "بالتأكيد ستتسبب الضغوط السياسية الأميركية ببعض الاضطرابات لكن الحقيقة أن أميركا معزولة في عالم اليوم".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب