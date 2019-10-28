هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 02:32 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي من البيت الأبيض في واشنطن في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه قد ينشر مقاطع من فيديو للغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة لقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية ابو بكر البغدادي.

وقال لدى مغادرته واشنطن متوجها إلى شيكاغو حيث سيلقي كلمة في مؤتمر للشرطة "قد نأخذ مقاطع معينة وننشرها".

ونفذت القوات الخاصة العملية في سوريا السبت ونتج عنها مقتل البغدادي.

وقدم ترامب وصفا مفصلا غير معتاد للغارة الأحد، وقال ان البغدادي قتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأميركيون في نفق مسدود مع اولاده الثلاثة.

وقال إنه "مات كالكلب".

إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين شكوكهم في وصف ترامب بما في ذلك زعمه أن البغدادي كان يبكي في النفق.

وكان ترامب قال انه شاهد الغارة بأكملها مباشرة مثل "الفيلم السينمائي".

إلا أن المسؤولين ذكروا للصحيفة أنه من غير الممكن أن يكون ترامب قد استمع للأحداث في ذلك الوقت أو أنه تمكن من مشاهدة ما جري داخل النفق.

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