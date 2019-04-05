هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 03:58 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند وصوله إلى مطار لاس فيغاس في ولاية نيفادا في 05 نيسان/ابريل 2019

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن تقدم في المفاوضات المكثفة مع بكين التي يفترض أن تنهي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنه رفض إطلاق أي تكهنات حول نتائجها.

وقال الرئيس الأميركي إن "اللقاء مع الصين كان نجاحا كبيرا"، مشيرا بذلك إلى المحادثات خلال الأسبوع الجاري في العاصمة الأميركية في إطار جولات المفاوضات التي تنظم بالتناوب في بكين وواشنطن منذ بداية العام الحالي.

وصرح ترامب "لا أريد التكهن باتفاق أو عدم اتفاق لكننا حققنا تقدما كبيرا"، موضحا أن "أصعب نقطتين تم التفاوض حولهما وبنجاح كبير لبلدنا". لكنه لم يذكر تفاصيل عن هاتين النقطتين.

وفي مقابلة مع قناة "بلومبرغ" التلفزيونية قبيل ذلك، تحدث لاري كادلو أكبر مستشاري ترامب الاقتصاديين في الاتجاه نفسه.

وقال كادلو إن المحادثات التي تواصلت الجمعة "مثمرة جدا وتجعل الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لم تحدد أي جدول زمني للمفاوضات.

ورفض كادلو أيضا الدخول في التفاصيل لكنه تحدث عن "تقدم حول عدد كبير من القضايا مثل التحقق (من تطبيق الاتفاق بعد توقيعه) وسرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والمساهمات في الشركات والانترنت والمواد الأولية".

ونشر البيت الأبيض مساء الجمعة بيانا يؤكد أنه ما زال "عمل مهم" يجب إنجازه.

وقال إن "مسؤولي وأعضاء الوفدين سيبقون على اتصال لتسوية المشاكل المتبقية".

وكان ترامب رفض الخميس تحديد موعد للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ لتوقيع اتفاق بين البلدين بالأحرف الأولى والتفاوض على الأرجح حول النقاط العالقة.

وقال ترامب الخميس "إذا توصلنا إلى اتفاق فستعقد قمة"، معتبرا أن الأسابيع الأربعة المقبلة ستسمح برؤية أوضح.

أما الرئيس الصيني فقد دعا الجمعة إلى "إنجاز المفاوضات بسرعة".

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