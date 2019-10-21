هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 07:44 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال افتتاح ورشة لوي فويتون في ولاية تكساس في 17 تشرين الأول/اكتوبر 2019

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن تقدم في صوغ نص اتفاق تجارة أولي مع الصين مرجحا أن يتمكن من توقيعه الشهر المقبل.

ولا يزال ترامب متفائلا بشأن فرص توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق مصغر أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، في مؤشر إلى فترة من تحسن في الحرب التجارية المدمرة بين البلدين.

وقال ترامب في البيت الأبيض "نعتقد اننا سنتمكن من توقيع وثيقة مكتملة مع الصين بشأن المرحلة الأولى".

وصرح روبرت لايتهايزر ممثل التجارة الأميركي أن جهود صوغ الاتفاق قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادىء في تشيلي الشهر المقبل، "تسير بحسب ما هو مخطط لها" رغم أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي لم ينته العمل بها.

وقال لايتهايزر لترامب "هدفنا هو الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق قبل موعد توجهك إلى تشيلي".

وصرح ترامب أنه يتوقع توقيع الاتفاق الأولي على هامش القمة عند لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ.

ورغم أنه لم ترشح تفاصيل كثيرة عن الاتفاق المصغر، إلا أنه يشمل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، كما يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية وصرف العملات، بحسب البيت الأبيض.

والاثنين قال ترامب إن الصينيين "بدأوا بالشراء".

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