هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 02:45 م

أعلن البيت الابيض أن الرئيس دونالد ترامب اتصل برئيس وزراء سريلانكا الإثنين ليقدم له تعازيه بمقتل نحو 300 شخص في اعتداءات أحد الفصح الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض هوغان غيدلي إن الاعتداءات التي تعتقد السلطات السريلانكبة ان مجموعة محلية متطرفة نفذتها "هي واحدة من أكثر الأحداث الإرهابية دموية منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمر عام 2001 في الولايات المتحدة".

وقتل أربعة أميركيين على الاقل في اعتداءات سريلانكا، وفق الخارجية الاميركية، بينهم تلميذ في العاشرة من عمره نعته مدرسته في واشنطن.

وأضاف غيدلي ان "رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينغي أعرب عن تقديره لاهتمام الرئيس وأطلعه على التقدم في التحقيقات".

وتابع أن ترامب أكد لرئيس الوزراء ويكريميسينغي "دعم الولايات المتحدة لسريلانكا في تقديم الجناة الى العدالة، وأكد الزعيمان التزامهما بمكافحة الارهاب الدولي".

وتعهدت واشنطن بالمساعدة في التحقيقات، وهي سترسل عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" لمساعدة الشرطة السريلانكية في التحقيق، وفق صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفدرالي قدّم مساعدة مخبرية في فحص المتفجرات، كما ويراجع محللون بيانات المكتب بحثا عن معلومات قد تكون مفيدة.

وفي تغريدة على تويتر قال ترامب انه تحدث ايضا الى الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا الأحد، قبل أن يقوم لاحقا بمحو التغريدة، ولم يكن بالامكان الحصول على توضيح من البيت الأبيض حول السبب الذي دفع الرئيس الى ذلك.

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