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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 01:28 م 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:28

الرئيس الاميركي دونالد ترامب (afp_tickers)