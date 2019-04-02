هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 06:13 م

الرئيس الاميركي دونالد ترامب (يمين) مصافحا الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في البيت الأبيض في 2 نيسان/أبريل 2019

أعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن سروره إزاء زيادة انفاق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على شؤون الدفاع، مثنيا على الارتفاع الهائل في هذا الانفاق منذ توليه منصبه.

وقال ترامب للصحافيين خلال استقباله في واشنطن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قبل الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف "تم تحقيق تقدم هائل، وحلف شمال الأطلسي بات أقوى".

ووصف الزيادة في الإنفاق بأنها "صاروخية. الناس يدفعون وأنا سعيد للغاية". ولطالما عبر ترامب عن شكوكه إزاء الحلف، متهماً الحلفاء الغربيين بأن إنفاقهم العسكري أقل بكثير مما يجب.

وإدارة ترامب حانقة بشكل خاص على المانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا التي لا يبدو انها تلتزم بالمسار للوفاء بتعهد قطع عام 2014 من قبل أعضاء الحلف بإنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

ودعم ستولتنبرغ رئيس الوزراء النروجي السابق مواقف ترامب في ما يتعلق بالانفاق، ودافع عن مقاربة الرئيس الأميركي بحض الاعضاء على الموافقة.

وقال ستولتنبرغ في وقت سابق هذا العام انه بين عام 2016 ونهاية العام المقبل، فإن أعضاء حلف شمال الأطلسي ال28 عدا الولايات المتحدة سيكونون قد زادوا الإنفاق العسكري بمقدار 100 مليار دولار.

وقال ترامب إنه يسعى الى علاقة أفضل مع روسيا -- التي ينظر اليها حاليا، كما كانت الحال قبل 70 عاما، على أنها التهديد الأساسي للتحالف الغربي.

وقال ترامب "آمل أن تكون لدينا علاقة جيدة مع روسيا"، معربا عن اعتقاده بأنها ستكون كذلك.

وتأتي هذه التصريحات بعد نحو أسبوع على انتهاء تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الذي خلص إلى عدم حصول أي تواطؤ جنائي بين حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 وروسيا، وفقا لخلاصة نشرتها وزارة العدل.

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