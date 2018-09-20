ترامب يجدد دعوة أوبك إلى خفض الأسعار
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الرئيس الأميركي وهو يعلن قرار إعادة فرض العقوبات على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي في 8 أيار/مايو 2018(afp_tickers)
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مجدداً من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض أسعار الخام "الآن"، قائلاً إن الولايات المتحدة توفر الأمن لدول الشرق الأوسط المنتجة للنفط.
وكتب ترامب في تغريدة "إننا نحمي دول الشرق الأوسط. ما كانت ستحصل على الأمان لفترة طويلة من دوننا، ورغم ذلك فهم يواصلون الدفع بأسعار النفط أعلى فأعلى!".
وأضاف "سنتذكر. كارتل أوبك يجب أن يخفض الأسعار الآن".
طلب ترامب سابقاً من دول أوبك ولا سيما من حليفته السعودية زيادة الإنتاج وحذر المستوردين من الاستمرار في شراء النفط من إيران وإلا فإن العقوبات الأميركية ستطاولهم.
وتفرض واشنطن عقوبات على إيران وفنزويلا العضوتين في أوبك.
وستدخل مجموعة جديدة من العقوبات الأميركية ضد إيران حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر مع إعادة فرض عقوبات على منتجات النفط الإيرانية إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين الجمهورية الإسلامية وعدد من الدول الكبرى.
تدنى انتاج النفط في إيران، أحد الأعضاء المؤسسين لأوبك، إلى أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2016 وفق وكالة الطاقة الدولية مع نأي مستوردي الخام الرئيسيين، الهند والصين، بنفسيهما عن طهران.
وفي 2016، اتفقت الدول المنتجة داخل وخارج أوبك على خفض الانتاج لرفع الاسعار بعد تدهور سوق النفط في 2014.
وأقفل برميل "لايت سويت كرود" الخفيف تسليم تشرين الأول/أكتوبر في سوق نيويورك الأربعاء على 71,12 دولاراً، وهو أعلى مستوى سجله منذ تموز/يوليو.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب