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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 12:42 م 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:42

الرئيس الأميركي وهو يعلن قرار إعادة فرض العقوبات على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي في 8 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)