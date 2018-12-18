ترامب يحذر الاحتياطي الفدرالي من رفع سعر الفائدة

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 12:28 م

ترامب في البيت الأبيض في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء إلى عدم ارتكاب "خطأ آخر" برفع سعر الفائدة.

وكتب في تغريدة "آمل أن يقرأ الاشخاص هناك في الفدرالي مقال صحيفة وول ستريت جورنال قبل أن يرتكبوا خطأ آخر".

وأضاف "أيضا، لا تجعلوا السوق يصبح أكثر سيولة مما هو عليه الآن .. اشعروا بالسوق، لا تفعلوا أشياء لا معنى لها بالأرقام. حظاً موفقا".

ودعت وول ستريت جورنال في مقالها إلى وقف رفع أسعار الفائدة مع افتتاح الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء آخر اجتماع سياسة مدته يومان لعام 2018 والذي يتوقع أن يرفع فيه أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام سعياً لاستباق الارتفاع المتوقع في التضخم.

وخرج ترامب مرارا عن الاعراف التي احترمها الرؤساء الاميركيون في العقود الأخيرة وهي الامتناع عن انتقاد الاحتياطي الفدرالي. فقد انتقد البنك مراراً هذا العام بسبب قراره رفع أسعار الفائدة.

ووصف ترامب البنك بأنه "مجنون" و"خارج عن السيطرة" وتهديد اقتصادي أكبر من الصين، واتهمه بأنه أفرغ الصناعة الأميركية من خلال التجارة غير المنصفة.

إلا أن محللين وأعضاء سابقين في الاحتياطي الفدرالي يقولون أن هجوم ترامب غير المسبوق على البنك يمكن أن يتسبب بدفع البنك إلى محاولة اثبات استقلاله من خلال رفع أسعار الفائدة.

والاثنين قال ترامب في تغريدة قبل ساعة من افتتاح الاسواق المالية "إنه أمر لا يصدق فرغم أن الدولار قوي جداً ولا يوجد تضخم يذكر، والعالم من حولنا ينفجر وباريس تحترق والصين تتباطأ، فإن الاحتياطي الفدرالي يفكر في رفع آخر للفائدة".

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