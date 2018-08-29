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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 01:20 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:20

الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال جلسة نقاش حول الاستثمار الاجنبي في احدى قاعات البيت الابيض في 23 اب/اغسطس 2018

حذر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء من أن الديموقراطيين قد يقومون ب"تغييرات سريعة وعنيفة"، في حال فقد الجمهوريون الاكثرية داخل الكونغرس خلال الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله في تسجيل نقله اليها شخص شارك في اجتماع بين الرئيس الاميركي وقساوسة انجيليين مساء الاثنين، إن برنامجه المحافظ سيكون على المحك في حال خسر الحزب الجمهوري إنتخابات منتصف الولاية.

وقال ترامب أيضا في هذا التسجيل إن الديموقراطيين "سيلغون كل ما قمنا به، وسيفعلون ذلك بشكل سريع وعنيف (...) سينهون كل شيء".

وافادت نيويورك تايمز أنه سمح للصحافيين الاثنين بالبقاء في القاعة لدى كلام ترامب امام القساوسة عن الاجهاض والحرية الدينية والبطالة.

وبعد مغادرة الصحافيين تطرق ترامب الى مواضيع اخرى مثل كيفية مساهمة الانجيليين في مساعدة الجمهوريين على الفوز في إنتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب الصحيفة.

ومما قاله ترامب أمام القساوسة الانجيليين "اطلب منكم بعد الخروج من هنا العمل على التأكد بأن الجميع سيقترعون".

وأضاف "لانه في حال لم يقترعوا ستمر علينا سنتان فظيعتان (حتى موعد الانتخابات الرئاسية عام 2020) وسنمر صراحة بفترة قاسية جدا، لانه ليس امامنا سوى انتخابات واحدة. إن انتخابات واحدة يمكن أن تفقدكم كل ما تملكونه".

ولم يعلق البيت الابيض بعد على هذه المعلومات.

وهي ليست المرة الاولى التي يحذر فيها ترامب من حصول عنف في حال لم تجر الامور كما يريدها.

وخلال الحملة الانتخابية عام 2016 اعلن ترامب ان انصاره س"يقومون بأعمال شغب" في حال لم يفز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب