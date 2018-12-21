ترامب يحذّر من إغلاق الحكومة "مطولا" في حال استمرار رفض تمويل الجدار الحدودي

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 02:38 م

مهاجرون من هندوراس ينظرون عبر السياج الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة في سان اسيدرو في كاليفورنيا

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة من إغلاق الحكومة "مطولا" إذا واصل الحزب الديموقراطي رفض زيادة التمويل لأمن الحدود وخصوصا بناء جدار مع المكسيك.

وكتب ترامب على تويتر "اغلقوا (الحكومة) اليوم إذا لم يصوت الديموقراطيون لأمن الحدود".

وتابع في سلسلة تغريدات غاضبة أنّ "الديموقراطيين الذين نحتاج أصواتهم في مجلس الشيوخ سيصوتون على الأرجح ضد أمن الحدود والجدار حتى رغم علمهم إننا بحاجة ملحة له".

وأكّد انه "إذا صوّت الديمقراطيون سلبا، فسيستمر الاغلاق لفترة طويلة للغاية. الناس لا يريدون حدودا مفتوحة وجرائم".

ولا تزال مواقف الطرفين متباعدة تماما قبل منتصف ليل الجمعة حين تنتهي مهلة تمويل هيئات رئيسية مثل وزارة الأمن الداخلي.

ومساء الخميس، رفض ترامب توقيع مشروع قانون توصل إليه مجلس الشيوخ الأربعاء بخصوص النفقات الطارئة لأنه لا يتضمن تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ويشكّل القرار تشددا في طلب ترامب تأمين 5 مليار دولار لتمويل بناء الجدار، وهو ما يطالب به بقوة منذ أن بدأ حملته الانتخابية الرئاسية في العام 2015.

وكتب ترامب "حتى الرئيس رونالد ريغان حاول لثماني سنوات بناء جدار على الحدود او سياج ولم يتمكن من ذلك. سنقوم بهذا الامر بطريقة أو باخرى".

وأضاف أن "الديموقراطيين يحاولون التقليل من مفهوم الجدار ويعتبرونه مسالة تخطاها الزمن. في الواقع، أنّ اي شيئ أخر لن يكون مفيدا، وهذا أمر صحيح عبر آلاف السنين".

وتابع "اعرف التكنولوجيا اكثر من اي شخص اخر (...) لكنها على الحدود ستكون فعالة فقط مع جدار".

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