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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 11:35 ص 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:35

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تحية إلى أرواح "الأبطال" الذين قاوموا خاطفي طائرتهم في 11 أيلول/سبتمبر 2001، مؤكدا أن اميركا لن تخضع للشر ومتعهدا بذل كل ما يقتضيه الأمر لحماية البلاد.

وتحت سماء رمادية في بلدة شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا، نوّه ترامب بشجاعة أربعين رجلا وامرأة كانوا على متن الرحلة 93 الذين تصدوا لأربعة خاطفين كانوا حوّلوا مسار الطائرة نحو واشنطن.

وقال ترامب إن "ركاب الطائرة وأفراد طاقمها اتحدوا وأجروا تصويتا ثم قرروا التحرك".

وتابع الرئيس الأميركي "لقد هاجموا العدو. وقاتلوا حتى آخر رمق. وأوقفوا قوى الإرهاب وهزموا مخطط الشر الرهيب".

وقال ترامب إن "الوطنيين الشجعان قلبوا الطاولة على اعداء أمّتنا والتحقوا بركب الأبطال الأميركيين الخالدين".

ويُعتقد أن عددا كبيرا من ركاب تلك الرحلة وبعد أن اتصلوا بأحبائهم لتوديعهم هاجموا الخاطفين وجنّبوا العاصمة الأميركية واشنطن اعتداء.

وتحطّمت الطائرة في مزرعة في بلدة شانكسفيل الصغيرة في ولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة، على بعد نحو 200 كلم من العاصمة واشنطن، وقد أقيم في المكان نصب "برج الأصوات" التذكاري.

وقال ترامب إن "هذا النصب التذكاري هو بمثابة رسالة موجهة إلى العالم مفادها أن أميركا لن تخضع أبدا للطغيان"، مشيرا إلى التحاق نحو 5,5 ملايين أميركي بجيشهم الوطني منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وتابع الرئيس الأميركي "بصفتي قائدا أعلى للقوات المسلحة سأبذل دوما كل ما بوسعي لمنع الإرهابيين من مهاجمة التراب الأميركي"، موجها كذلك التحية لنحو سبعة آلاف عنصر في الأجهزة الأمنية قتلوا "خلال تصديهم لتهديد الإرهاب الإسلامي المتطرف".

وقبيل إحياء الذكرى في شانكسفيل شهد موقع برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك عند الساعة 8:46 صباحا (12:46 ت غ) دقيقة صمت في اللحظة التي صدمت بها أول طائرة البرج.

وفي مراسم استغرقت أكثر من ثلاث ساعات وتحوّلت إلى تقليد سنوي تلا أقارب الضحايا أسماء الذين قتلوا في الاعتداء وألقوا كلمات تأبينية.

- الاعتداءات الاكثر دموية -

وشهد يوم 11 أيلول/سبتمبر 2001 اختطاف عناصر من تنظيم القاعدة أربع طائرات بهدف تدمير برجي مركز التجارة العالمي ومقر البنتاغون الأميركي.

وطائرة الرحلة 93 كانت الرابعة.

وأسفرت الاعتداءات، وهي الأكثر دموية في الولايات المتحدة، عن مقتل 2993 شخصا وإصابة ستة آلاف شخص، وأدخلت البلاد في سلسلة حروب ضد جهاديين إسلاميين.

وغُطّي الجناح الغربي لمقر البنتاغون حيث تحطمّت الرحلة 77 بعلم ضخم عند شروق الشمس.

وقتل جميع من كانوا على متن تلك الرحلة البالغ عددهم 59 راكبا بالإضافة إلى أفراد الطاقم كما قتل 125 موظفا في البنتاغون.

وفي مراسم أقيمت عند النصب التذكاري للاعتداء في البنتاغون حيث حُفرت أسماء الضحايا فوق مقاعد، أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس دعم ترامب للجيش.

وقال بنس "لقد وقّع ترامب العام الماضي أكبر زيادة لميزانيتنا الدفاعية منذ سنوات".

وتابع نائب الرئيس الأميركي "وبتجديد الدعم نحن نمنح رجالنا ونساءنا في القوات المسلحة وقياداتهم الموارد وقواعد الاشتباك التي يحتاجون إليها للقتال والانتصار حيث وجد مرتكبو هذا الهجوم ملاذا آمنا".

وبالإضافة إلى الضحايا الذين سقطوا في 11 أيلول/سبتمبر أصيب الآلاف من المسعفين وعمال البناء والسكان بمشاكل صحية جدية، لاستنشاقهم الغازات السامة التي نجمت عن الاعتداء.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب