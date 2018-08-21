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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 10:30 ص 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:30

صورة مركبة تم تطبيقها في 8 كانون الثاني/يناير 2018 تظهر صورة ارشيفية للمدعي الخاص روبرت مولر تعود إلى 19 حزيران/يونيو 2013 في واشنطن وصورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب من 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 في واشنطن

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قلقه من أن التحدث تحت القسم إلى المدعي الخاص روبرت مولر عن التحقيق الروسي قد يؤدي إلى توجيه اتهام له بالحنث باليمين.

ورفض ترامب كذلك في مقابلة الاثنين مع وكالة رويترز القول إن كان سيوافق على قيام مولر باستجوابه.

ويحقق مولر في مسألة التدخل الروسي في انتخابات العام 2016 لمساعدة ترامب على الفوز وإن كانت حملته الانتخابية تعاونت مع موسكو أو حاولت عرقلة التحقيق.

وقال الرئيس إنه قلق من أن تتم مقارنة أي أمر يقوله لمولر تحت القسم بأقوال آخرين على غرار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي الذي طرده ترامب، مشيرا إلى أن أي تضارب في الأقوال قد يستخدم ضده لتوجيه اتهام له بالحنث بالقسم.

وقال ترامب "إذا قلت أنا شيئا ما وقال هو (كومي) غير ذلك، فستصبح أقوالي ضد أقواله وهو صديق عزيز لمولر الذي قد يقول +أصدق كومي+، فحتى ولو كنت أقول الحقيقة، سيجعل مني كاذبا. هذا غير جيد".

وكعادته، انتقد ترامب التحقيق الذي اعتبره منحازا وأكد أن لديه حق التدخل فيه إذا رغب بذلك. وقال "بإمكاني التدخل والقيام بأي شيء -- بإمكاني إدارته (التحقيق) لو شئت. لكنني قررت البقاء خارجه".

وأضاف "من المسموح لي تماما التدخل لو رغبت بذلك. حتى الآن، لم اختر أن أتدخل. وسأبقى خارجه".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب