هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 01:13 م

دونالد ترامب في مدينة كانساس بولاية ميزوري، كانون الأول/ديسمبر 2018.

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد ولاية كانساس بانتصار فريق كانساس سيتي تشيفس بنهائي "سوبر بول"، دوري كرة القدم الأميركية في حين أن الفريق يتحدر من ولاية ميزوري المجاورة، في هفوة أثارت موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب ترامب في تغريدة أن فريق تشيفس جعل ولاية كانساس فخورة، وتوجه بالتهنئة اليه قائلا "تهاني لكانساس سيتي تشيفس على لعبة رائعة، وعودة رائعة تحت ضغط هائل".

وأضاف "لقد مثلتم ولاية كانساس الرائعة، وبالواقع الولايات المتحدة بأسرها، بشكل جيد جدا. ان بلادنا فخورة جدا بكم".

الا ان الفريق يمثل ولاية ميزوري المجاورة، ما دفع بالرئيس الى شطب تغريدته واستبدالها باخرى تتضمن الاسم الصحيح، لكن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام أخذوا صورا للتغريدة الأصلية.

لم تتأخر ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضها لم يوفر الانتقادات اللاذعة لترامب، القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، بالنسبة لموضوع الخرائط.

وتأسس فريق كانساس سيتي تشيفس نتيجة دمج فريقي "كانساس ريفر" و"ميزوري". وولايتا كانساس وميزوري متجاورتان، وتنقسم مدينة كانساس بينهما.

وقالت كلير ماكاسيكل عضو مجلس الشيوخ السابقة عن الولاية "إنها ميزوري أيها الأبله".

وكتبت لورن ارثر السناتور الحالية عن ولاية ميزوري في تغريدة "اسم الولاية الخاطىء، الأفضل أن تبقى بعيدا عن أمور لا تفهمها، مثل قلب أميركا مثلا".

وسخر كاتب السيناريو والمنتج التلفزيوني بريان بيهار على "تويتر" قائلا "بسرعة، فليأخذ أحد القلم من يد ترامب قبل أن يعيد رسم خريطة كانساس".

وذكر آخرون في هذا الصدد بإعصار دوريان حين قال ترامب في بداية أيلول/سبتمبر إنه "من المرجح" أن يكتسح ولاية ألاباما.

ونفت حينها هيئة الأرصاد الأميركية توقّع ترامب بعد وقت قصير. لكن ذلك أغضب الرئيس إلى درجة كشفه خريطة توجد فيها ألاباما في المسار الممكن للاعصار. ولم يصب إعصار دوريان ألاباما ولم يصل حتى إلى داخل الأراضي الأميركية.

وزار ترامب مدينة كانساس (ميزوري) في كانون الأول/ديسمبر 2018 ليلقي خطابا خلال ندوة حول "مشروع الأحيان الآمنة" الذي أطلقته وزارة العدل لمعالجة مشكلة العنف والجريمة.

من جهته كتب غريغ كريغ المراسل السياسي لشبكة "سي ان ان" في تغريدة "بالغد، سيلوح ترامب بخارطة في المكتب البيضاوي تظهر ان مدينة كانساس هي بالواقع في ولاية كانساس".

وكان فريق كانساس سيتي تشيفس توج بلقب دوري كرة القدم الأميركية الاحد، بفوزه في مواجهة الـ "سوبر بول" الختامية على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز 31-20 على ملعب "هارد روك ستاديوم" شمال ميامي.

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