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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 06:49 ص 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:49

الرئيس الاميركي دونالد ترامب في كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر 2018

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى ممارسة ضغوط كثيفة على ايران وشركاء واشنطن التجاريين فيما قدم دفاعا قوياً عن طروحاته وخصوصا حق بلاده في التصرف بشكل منفرد.

وفي كلمة أمام قادة العالم في افتتاح الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة، انتقد ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وسياسات الصين التجارية والمحكمة الجنائية الدولية التي تعهد بأن الولايات المتحدة لن تقبلها.

وقبل ساعات من الكلمة التي سيلقيها الرئيس الإيراني حسن روحاني من نفس المنبر، دان ترامب النظام الديني في إيران قائلا أنه يزرع "الفوضى والموت والدمار" كما أكد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الذي يهدف إلى خفض نشاطات طهران النووية.

ولكن قطب العقارات الذي تحول إلى زعيم شعبوي بدا أقل حدة مقارنة مع العام الماضي عندما صدم المشاركين في الاجتماع بخطابه العدواني ضد كوريا الشمالية الذي اشتمل على تهديد ب"التدمير الكامل" لدولة الزعيم كيم جونغ اون.

وهذه المرة استعرض ترامب دبلوماسيته بشأن كوريا الشمالية وتحدث عن القمة التاريخية التي عقدها مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.

وقال انه عمل على "استبدال شبح النزاع بمساع جريئة وجديدة من أجل السلام". وقبل أقل من شهر من انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، بدت كلمة ترامب في بعض الأحيان وكأنها خطاب انتخابي حيث اشاد بانخفاض معدلات البطالة.

وتفاخر بأن فريقه "حقق انجازات أكثر من أي إدارة أخرى في تاريخ بلادنا" ما اثار ضحك المشاركين في هذا الاجتماع الذي عادة ما تسوده الجدية التامة.

ورد على ذلك بقوله "لم أتوقع رد الفعل هذا، ولكن لا بأس".

- عزل إيران -

تعتبر إيران محل اهتمام كبير للأسبوع السنوي في دبلوماسية الأمم المتحدة بعد أشهر من اغضاب ترامب لحلفاء بلاده في أوروبا بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 الذي وافقت إيران بموجبه على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وبعد يوم من إعلان الاتحاد الاوروبي عن إطار قانوني جديد على أمل أن تتمكن الشركات من القيام بتعاملات تجارية مع ايران في التفاف على العقوبات الأميركية، طالب ترامب جميع الدول بعزل إيران واشار إلى أن قراره الانسحاب من الاتفاق لقي قبولا شعبيا في الدول السنية الخصم لايران الشيعية.

وقال "لا يمكننا أن نسمح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بأن تمتلك الأسلحة الأكثر تدميراً في العالم" في إشارة لدعم طهران لبعض الحركات الاسلامية المسلحة وبينها حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وأضاف "لا يمكننا أن نسمح لنظام يهتف +الموت لإميركا+ ويهدد إسرائيل بالقضاء التام عليها، أن يمتلك السبل لإطلاق رأس حربي نووي على أي مدينة على وجه الأرض".

وأضاف "نطالب جميع الدول بعزل النظام الإيراني طالما استمر في عدوانه".

- +اميركا لن تعتذر مطلقا+-

هاجم ترامب ايدولوجية "العولمة"- التي تؤمن بها العديد من الدول في الأمم المتحدة واليسار السياسي في الولايات المتحدة -- وقال أن "اميركا لن تعتذر مطلقا عن حماية مواطنيها".

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية التي تدعمها الأمم المتحدة "لا تحظى بأي شرعية أو سلطة".

وفي وقت سابق هدد مستشاره للأم القومي جون بولتون بمقاضاة قضاة المحكمة في حال نظروا في اتهامات ضد القوات الأميركية في افغانستان.

وقال ترامب لن نتخلى أبدا عن السيادة الاميركية لبيروقراطية عالمية غير منتخبة وغير مسؤولة" رافضا "ايديولوجية العولمة".

ووسط الحرب التجارية مع الصين، قال ترامب أن الاختلال الجاري مع القوة الاسيوية "لا يمكن التساهل معه" كما انتقد منظمة أوبك".

وقال "اوبك ودول الأوبك تسرق باقي العالم، وأنا لا أحب ذلك. ويجب أن لا يحبه أحد".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب