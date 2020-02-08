هذا المحتوى تم نشره يوم 08 فبراير, 2020 06:14 م

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن قراره إقالة ضابط شهد ضدّه في التحقيق الذي أجراه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزل سيد البيت الأبيض.

وأقال ترامب اللفتاننت كولونيل في الجيش الأميركي ألكسندر فيندمان، الخبير في شؤون أوكرانيا، من مجلس الأمن القومي ومقرّه البيت الأبيض، في قرار وصفه محامي الضابط بأنّه عمل انتقامي أقدم عليه الرئيس بعد يومين من تبرئته في مجلس الشيوخ من التّهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب.

والسبت أطلق ترامب مجموعة تغريدات قال فيها إن "شبكتي الأخبار المضلّلة +سي ان ان+ و+ام اس دي ان سي+ تتحدثان عن اللفتاننت كولونيل فيندمان كما لو أنه يجب أن أعتبره (شخصاً) رائعاً"، في إشارة على يبدو لشبكة "ام اس ان بي سي".

وتابع ترامب "في الواقع أنا لا أعرفه، ولم أتحدّث إليه يوماً، ولم ألتقه (...) لكنّه كان كثير التمرّد، وقدّم تقارير غير صحيحة عن اتصالاتي +المثالية+".

وكان فيندمان حاضراً خلال المحادثة الهاتفية الشهيرة التي طلب فيها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فتح تحقيق بحقّ أحد أبرز المرشحين الديموقراطيين للرئاسة جو بايدن.

واعتبر النواب الديموقراطيون الذين قرروا أن يوجّهوا لترامب تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، أنّ المحادثة الهاتفية تندرج في إطار جهود منسّقة لإكراه حليف ضعيف يخوض حرباً ضدّ روسيا على مساعدة الرئيس الأميركي في التلاعب بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وفي شهادته التي أدلى بها أمام مجلس النواب الذي استدعاه للتحقيق، قال فيندمان المولود في أوكرانيا والحائز وسام "القلب البنفسجي" لإصابته بجروح في العراق إنّ ترامب تصرّف بشكل "غير لائق".

وكانت شهادة فيندمان أساسية لتوجيه الاتهام لترامب.

والسبت وصف وكيل الدفاع عن الضابط المحامي ديفيد بريسمان تغريدات ترامب بأنّها "تصريحات كاذبة" حيال موكّله.

وجاء في بيان للمحامي أنّ تصريحات ترامب "تتناقض مع السجّل النظيف" لموكله.

وتحدّث البيان عن "حملة ترهيبية" يخوضها "أقوى رجل في العالم" مقابل "صمت" مسؤولين "مؤتمنين" على السلطة السياسية، منوّهاً بموكله الذي "يواصل العمل في خدمة بلادنا".

والجمعة، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند الذي شهد بدوره ضدّ ترامب إنّه تمّ استدعاؤه إلى واشنطن بمفعول فوري أي أنّه أقيل من منصبه.

والسبت وجّه السناتور الديموقراطي جاك ريد عضو لجنة القوات المسلّحة في الكونغرس انتقادات حادة لترامب و"نزعته الانتقامية".

وجاء في بيان أصدره أنّ "إدارة ترامب بإقالتها اللفتاننت كولونيل فيندمان والسفير سوندلاند بهذه الطريقة تبيّن أنها لن تتسامح مع من يقول الحقيقة".

وتابع "إنها لحظة خطيرة لديموقراطيتنا وللمؤسسات غير الحزبية المكلّفة بالدفاع عنها وتطبيق القانون".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك