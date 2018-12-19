ترامب يدافع عن مؤسسته الخيرية المتهمة بنشاطات غير قانونية

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 05:38 م

الرئيس الاميركي دونالد ترامب بقدم شيكا باسم المؤسسة التي تحمل اسمه في الثلاثين من كانون الثاني/يناير 2016

دافع الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن مؤسسته الخيرية الشخصية "مؤسسة ترامب" الاربعاء بعد أن قالت سلطات نيويورك أنها ضالعة في "نمط غير قانوني صادم"، ووافق ترامب على إغلاقها.

وكتب ترامب في تغريدة"لقد قامت مؤسسة ترامب بعمل رائع وقدمت الكثير من المال، سواء مالي أو مال الاخرين، لجمعيات خيرية عظيمة على مدى السنين -دون أن اتقاضى أي رسوم أو إيجارات أو رواتب أو خلافه".

إلا أن النيابة العامة لمدينة نيويورك رسمت صورة مختلفة تماما عن مؤسسة ترامب الثلاثاء وقالت إنها "مجرد دفتر شيكات لخدمة مصالح ترامب التجارية والسياسية".

وقالت النائبة العامة لولاية نيويورك باربرا اندوود الثلاثاء إن المؤسسة وقعت اتفاقا تقبل بموجبه "حل نفسها تحت اشراف القضاء" كما طلب القضاء في نيويورك، الذي سيكون أيضا قادرا على التثبت من أن الأرصدة المتبقية ستوزع على منظمات خيرية فعلية.

وطلب القضاء خصوصا من المؤسسة أن تعيد نحو 2,8 مليون دولار يشتبه في انفاقها دون وجه حق مع الغرامات.

وبحسب النيابة العامة لولاية نيويورك فإن ترامب استخدم المؤسسة الخيرية التي لم يكن لها اي موظف خاص بها، لتطوير فنادقه ونواديه وجمع أموال على صلة بالحملة الانتخابية، وهو أمر يحظره القانون.

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