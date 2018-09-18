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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 06:17 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:17

ترامب ودودا اثناء اللقاء في البيت الابيض الثلاثاء في 18 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)