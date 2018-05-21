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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 01:50 م 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 13:50

الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان وزعيم كورياالشمالية كيم جونغ اون والرئيس الصيني شي جينبينغ (afp_tickers)