ترامب يدعو الصين الى تشديد القيود على الحدود مع كوريا الشمالية
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الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان وزعيم كورياالشمالية كيم جونغ اون والرئيس الصيني شي جينبينغ(afp_tickers)
دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الصين الاثنين الى تشديد القيود على حدودها مع كوريا الشمالية الى حين توقيع اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون بشأن نزع الاسلحة النووية.
ومن المقرر ان يعقد ترامب قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة، رغم ان بيونغ يانغ هددت مؤخرا بالانسحاب من القمة بسبب مطالبة واشنطن لها ب"التخلي عن الاسلحة النووية من جانب واحد".
وكتب ترامب في تغريدة "يجب ان تبقى الصين قوية ومتشددة على الحدود مع كوريا الشمالية الى حين التوصل الى اتفاق"، مشيرا الى ان الصين قد تكون خففت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ.
وقال ترامب "تردد ان الثغرات ازدادت مؤخرا على الحدود وأن حالات التسلل صارت اكبر" مضيفا انه يريد ان تكون كوريا الشمالية "+ناجحة جدا+ ولكن بعد التوصل الى اتفاق حول نزع الاسلحة النووية".
تعتبر الصين اكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية ودعاها ترامب مرارا الى الضغط على بيونغ يانغ لكبح برامجها النووية والصاروخية.
واحتجت كوريا الشمالية كذلك على التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وانسحبت الاسبوع الماضي من محادثات مقررة بينها وبين كوريا الجنوبية.
ومع تراجع احتمالات عقد قمة سنغافورة، قدم ترامب تطمينات الى أنه اذا نجحت القمة فإن كيم "سيحصل على حماية قوية جدا".
وصرح للصحافيين الاسبوع الماضي "سيكون في بلاده وسيدير بلاده. وستكون بلاده غنية جدا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب