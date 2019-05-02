هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 03:50 م

الرئيس الاميركي دونالد ترامب متحدثا في حديقة البيت الابيض في الثاني من ايار/مايو 2019

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس الى التصدي "بقوة" لمعاداة السامية وذلك بعد أيام من اطلاق شاب من أنصار تفوق العرق الابيض، النار في كنيس يهودي قرب سان دييغو بجنوب كاليفورنيا، ما أوقع قتيلا.

وقال ترامب "سنكافح بكل قوتنا وكل طاقتنا لدحر معاداة السامية وإنهاء الهجمات على اليهود".

وتحدث الرئيس الاميركي بعد شهادة للحاخام ييرسويل غولدشتاين الذي أصيب بجروح خطرة في يده في الهجوم الذي نفذه شخص يدعى جون تي ارنست (19 عاما) معاد لليهود والمسلمين.

وقال الحاخام "كنت سأموت (...) كنت في مرمى (مطلق النار) وبترت أصابعي (...) حياتي تغيرت الى الأبد".

وأكد ترامب ضرورة بذل كل جهد من أجل أن "يتمكن الجميع من العيش والصلاة بسلام" مشيرا الى الاعتداءات الدامية الاخيرة في سريلانكا ونيوزيلندا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك