ترامب يدعو الى تطبيق صارم للعقوبات الاممية على كوريا الشمالية
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الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون(afp_tickers)
أشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في الأمم المتحدة، إلا أنه دعا الى تطبيق صارم للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية في الوقت الحالي.
وقال ترامب الذي ترأس جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول حظر انتشار الاسلحة النووية أنه يتوقع "اخبارا جيدة جدا" خلال الأشهر والسنوات المقبلة من كوريا الشمالية بعد قمته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.
وقال "كيم جونغ اون هو رجل عرفته وأعجبت به، وهو يريد السلام والازدهار لكوريا الشمالية".
واضاف "الكثير من الأمور تجري خلف الكواليس بعيداً من الإعلام لا يعلم بها أحد، ولكنها تحدث بطريقة إيجابية جدا".
إلا أن ترامب دعا إلى تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على كوريا الشمالية على خلفية تجاربها الصاروخية والنووية.
وقال "للأسف لضمان استمرار هذا التقدم، علينا ان نطبق قرارات مجلس الامن الدولي حتى يتم نزع السلاح النووي".
وأضاف "لقد رصدنا بعض الدول التي تنتهك العقوبات الدولية".
وأكد أن "سلامة شبه الجزيرة الكورية والمنطقة والعالم تعتمد على التطبيق الكامل" للعقوبات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب