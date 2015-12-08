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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 ديسمبر, 2015 06:44 ص 08 ديسمبر 2015 - آخر تحديث - 06:44

دعا دونالد ترامب ابرز المرشحين الجمهوريين للسباق الرئاسي الاميركي الاثنين الى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة بشكل كامل في التصريحات الاكثر استفزازا في حملته الانتخابية المثيرة للجدل.

واثارت تصريحاته التي جاءت بعد حادث اطلاق النار في كاليفورنيا الاسبوع الماضي الذي نفذه زوجان مسلمان متطرفان، تنديدا من البيت الابيض وابرز المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ولم يحدد مساعدو ترامب ما اذا كان اقتراحه يشمل السياح والمهاجرين على حد سواء او ما اذا كان يستهدف الاميركيين المسلمين المتواجدين حاليا في الخارج.

وفي خطاب حاد استغرق 50 دقيقة على متن السفينة الحربية "يو اس اس يوركتاون" في وقت متاخر الاثنين تلا ترامب قسما من بيانه مشددا لهجته وقائلا ان منع المسلمين من دخول البلاد يجب ان يبقى ساريا "الى ان يضع نواب البلاد تصورا لما يحصل".

واضاف ترامب "ليس لدينا من خيار" مؤكدا ان المتطرفين الاسلاميين يريدون قتل اميركيين.

واوضح "سيزداد الامر سوءا. سنشهد المزيد من حوادث برجي مركز التجارة العالمي" في اشارة الى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

ومما ورد في البيان ايضا ان "دونالد ترامب يدعو الى وقف تام وكامل لدخول المسلمين" الى الولايات المتحدة الى حين ادراك ما يحصل.

وسرعان ما ندد البيت الابيض بقوة بمقترحات ترامب معتبرا انها "تتناقض" مع القيم الاميركية.

وقال بن رودس مستشار الرئيس باراك اوباما "انه امر مخالف تماما لقيمنا كاميركيين" مضيفا ان "احترام حرية الديانة مدرج في شرعة الحقوق".

واعلنت حملة ترامب الانتخابية انها تستند الى استطلاع للرأي يظهر "كراهية للاميركيين من قبل شرائح كبرى من المسلمين".

وجاء في البيان "من أين تأتي هذه الكراهية ولماذا، يجب ان نحدد ذلك. والى ان نكون قادرين على تحديدها وفهم هذه المشكلة والتهديد الخطير الذي تمثله، لا تستطيع بلادنا ان تبقى ضحية هجمات رهيبة من قبل اشخاص يؤمنون بالجهاد فقط وليس لديهم اي عقلانية واي احترام للحياة الانسانية".

وكان ترامب صعد من هجماته ضد المسلمين الاميركيين منذ اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر وواصل ذلك بعد اطلاق النار الاسبوع الماضي في كاليفورنيا الذي خلف 14 قتيلا و21 جريحا.

والشهر الماضي اثار تنديدا واسعا ايضا حين قال ان "الاف الاشخاص" كانوا يحتفلون في اقسام من نيوجرزي وبينهم العديد من العرب الاميركيين عند انهيار برجي مركز التجارة العالمي.

لكن تصريحاته الاثنين تعتبر الاكثر حدة وقد اثارت موجة تنديد قوية من قبل مرشحين جمهوريين اخرين على تويتر.

- تنديد المرشحين الاخرين-

وكتب المرشح الجمهوري حاكم فلوريدا السابق جيب بوش على تويتر "دونالد ترامب فقد صوابه" مضيفا ان "اقتراحات سياسته ليست جدية".

كما ندد بموقفه ايضا منافسوه الجمهوريون للانتخابات التمهيدية ماركو روبيو وجون كاسيش وكريس كريستي وليندسي غراهام.

ووصفت ابرز مرشحة ديموقراطية هيلاري كلينتون تصريحات ترامب بانها "تستحق التنديد وتثير الانقسام وتنطوي على احكام مسبقة".

وتوجهت الى ترامب بالقول "انت لا تدرك الامور، هذا يجعلنا اقل امانا".

من جهته قال المرشح الديموقراطي مارتن اومالي ان "دونالد ترامب بدد كل الشكوك: هو يقوم بحملته الرئاسية بشكل فاشي وديماغوجي".

لكن يبدو ان كل هذه التعليقات لا تؤثر على وضع ترامب.

فهو لا يزال ابرز المنافسين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري من اجل خوض الانتخابات الرئاسية قبل اقل من شهرين من اول تصويت على مستوى ولاية، رغم ان تصريحاته تثير نقمة لدى كثيرين على المستوى الشعبي ايضا.

فقد اعلن مجلس العلاقات الاميركية-الاسلامية، اكبر مجموعة تعنى بحقوق المسلمين المدنية في الولايات المتحدة، انه "اصيب بصدمة شديدة" بعد تصريحات ترامب.

وقال المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض "انها تصريحات متهورة ولا تتناسب مع خطاب الاميركيين".

وفي نيوجرزي حذر مدير المركز الاسلامي في مدينة جرزي احمد شديد من ان تصريحات ترامب "تعطي الناس الحق في ايذائنا".

وقال بعد صلاة في مسجد في المدينة "انا اطلب منه واتوسله ان يوقف كل هذه الاتهامات". وحث ترامب واخرين على ان يعتبروا المسلمين "جزءا من النسيج الاميركي".

من جانب اخر اعتبر المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست ان ترامب "يستغل مخاوف الناس للحصول على تاييد لحملته".

وقال في مقابلة مع "ام اس ان بي سي" انه بدلا من ادانة المسلمين يجب على المسؤولين الاميركيين ان يعملوا مع قادة المسلمين لاستئصال "التطرف".

وكان اوباما دعا في خطاب الى الامة مساء الاحد المسلمين الى التصدي "للفكر المتطرف".

وقال اوباما في الخطاب الذي القاه من المكتب البيضاوي في البيت الابيض وهو الثالث له فقط منذ اصبح رئيسا قبل سبع سنوات "لا يمكننا ان نسمح بان تصبح هذه حربا بين اميركا والاسلام، فهذا ايضا هو ما تريده تنظيمات مثل تنظيم الدولة الاسلامية" مضيفا ان "تنظيم الدولة الاسلامية لا يتحدث باسم الاسلام، انهم قتلة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب