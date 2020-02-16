هذا المحتوى تم نشره يوم 17 فبراير, 2020 12:10 ص

عائلة سورية نازحة من المعارك في حلب وادلب تصل الى منطقة دير بلوط قرب الحدود مع تركيا 16 شباط/فبراير 2020

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا الى انهاء دعمها ل"الفظائع" التي يرتكبها النظام السوري، معربا عن خشية الولايات المتحدة من العنف في منطقة إدلب، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أعرب ترامب "عن خشيته من العنف في إدلب (...) وأبلغه رغبة الولايات المتحدة برؤية نهاية لدعم روسيا للفظائع التي يرتكبها نظام الاسد"، وفق البيت الابيض.

وحققت قوات النظام السوري مكاسب جديدة الأحد في هجومها على آخر معقل للمعارضة في منظقة ادلب في شمال غرب سوريا.

وبدعم من الطيران الروسي، واصلت القوات الحكومية السورية منذ كانون الأول/ديسمبر هجومها على إدلب ومناطق في محافظتي حلب واللاذقية.

وتمكنت قوات النظام من توسيع سيطرتها في محيط مدينة حلب وإبعاد هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى عنها وضمان أمنها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي الاحد.

وتسبب التصعيد منذ كانون الأول/ديسمبر بمقتل أكثر من 380 مدنياً، وفق المرصد السوري، وبنزوح أكثر من 800 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

وفي المكالمة التي أجريت السبت مع أردوغان، أكد ترامب ايضا أن "التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا سيؤدي فقط الى جعل الوضع أكثر سوءا".

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