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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 04:17 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 04:17

Le président américain Donald Trump, le 5 septembre 2018 à la Maison Blanche (afp_tickers)