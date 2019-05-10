هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 02:20 م

الرئيس الاميركي دونالد ترامب يغادر المكتب البيضوي في واشنطن في 9 ايار/مايو 2019

أعرب دونالد ترامب عن اقتناعه بأن المرشح الديموقراطي الذي سينافسه في الإنتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 سيكون جو بايدن أو بيرني ساندرز.

وغرد صباح الجمعة بين رسالتين حول المفاوضات التجارية مع الصين "في رأيي سيكون المرشح الديموقراطي إما جو الشرير وإما بيرني المجنون".

وقال "يختفي الآخرون بسرعة البرق!" مشيرا الى نحو 20 مرشحا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

ومنذ أسابيع يضاعف ترامب هجماته على بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما ما يدل على أنه يعتبره خصما حقيقيا.

وفي نهاية نيسان/أبريل قال لقناة "فوكس نيوز"، "أعرفه منذ زمن بعيد. انه رجل ضعيف".

وأضاف "لن يكون قادرا على مواجهة الرئيس الصيني شي جينبينغ، يمكنني أن أؤكد لكم ذلك. أنه مستوى آخر من الطاقة والذكاء صراحة".

وتعرض بايدن مؤخرا لانتقادات على مواقف متطفلة وتصرفات غير لائقة حيال نساء. وأكد أنه لم يقصد إحراج أي شخص عمدا.

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