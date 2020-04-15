هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2020 09:55 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد في 15 نيسان/أبريل 2020.

رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء أن تكون الولايات المتحدة قد "اجتازت ذروة" تفشّي وباء كوفيد-19، مشيراً إلى أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً الخميس يعلن فيه عن "التوجيهات" التي ستحكم عملية "إعادة فتح" الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد إنّه "من الواضح أنّ استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها"، مشدّداً على أنّ "المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أنّنا، على الصعيد الوطني، تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة".

وأضاف "هذه التطورات المشجّعة وضعتنا في موقع قوي جداً لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا".

وأضاف أنّه سيعلن عن هذه التوجيهات خلال مؤتمر صحافي سيعقده الخميس.

وقال "غداً سيكون يوماً عظيماً، سنتحدّث مع الحكّام وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح" الاقتصاد في عدد من الولايات.

وتابع "سنعيد فتح عدد من الولايات، بعض الولايات قبل غيرها. في الواقع بعض الولايات يمكنها أن تعيد فتح (اقتصادها) قبل موعد الأول من أيار/مايو".

وأضاف الرئيس الأميركي "سنعود أقوياء جداً، جميعاً".

والولايات المتّحدة هي البلد الأول في العالم من حيث عدد المصابين بالوباء الفتّاك (أكثر من 630 ألف إصابة) وكذلك أيضاً من حيث عدد ضحاياه (أكثر من 27.850 وفاة)، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ،

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