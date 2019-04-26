هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أبريل, 2019 01:57 م

الرئيس الاميركي اثناء حديثه مع الصحافة في حديقة البيت الابيض الجمعة 26 نيسان/ابريل 2019

رحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة بدور روسيا والصين في التفاوض مع كوريا الشمالية حول ترسانتها النووية، قائلا "أقدر قيام روسيا والصين بتقديم المساعدة لنا".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة هي الاولى له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الخميس في خطوة ينظر إليها على أنها رد على فشل القمة بين كيم وترامب في هانوي في شباط/فبراير.

وقال الرئيس الاميركي إنه لا يرى الصين وروسيا خصمين من حيث التأثير على كوريا الشمالية وأنهم جميعا في الموقع ذاته.

وأضاف أن "الصين تساعدنا لأنني أعتقد أنهم يريدون ذلك. ليست بحاجة إلى أسلحة نووية بجوارها".

وتابع "أعتقد أننا نحقق نتائج جيدة مع كوريا الشمالية. لقد أنجز الكثير من التقدم".

كما قال "أقدر بيان الرئيس بوتين بالأمس. إنه يريد ذلك ايضا. أعتقد أن هناك الكثير من الإثارة للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية".

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