هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 08:11 م 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 20:11

صورة مركّبة يظهر في يمينها العلم الأميركي مرفوعا مجددا فوق البيت الابيض صباح الاثنين 27 آب/أغسطس 2018 بعد تنكيسه ليومين إثر وفاة السناتور جون ماكين وفي يسارها يظهر العلم نفسه بعد تنكيسه مجدداَ بعد صدور مرسوم رئاسي بهذا الشأن.

بعد الانتقادات الشديدة التي وُجّهت اليه واتهامه من قبل كثيرين بعدم احترام ذكرى السناتور الراحل جون ماكين الذي توفي السبت، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين بياناً رسمياً أكّد فيه "احترامه" لبطل الحرب السابق، مشيراً الى أنه أمر بتنكيس العلم طيلة هذا الأسبوع تكريماً لذكراه.

وقال ترامب في البيان "على الرغم من اختلافاتنا في السياسة، أنا أحترم خدمة السناتور جون ماكين لبلدنا، وقد وقّعت، تكريماً له، مرسوماً لتنكيس علم الولايات المتحدة الى حين يوارى الثرى".

ويوارى السناتور الراحل الثرى الأحد ما يعني أن علم الولايات المتحدة سيظل حتى ذلك الحين منكّساً فوق البيت الابيض وسائر المؤسسات الحكومية والعسكرية الأميركية في الداخل والخارج.

وكان العلم نكّس فوق البيت الابيض السبت إثر وفاة ماكين، لكن صباح الإثنين أعيد رفعه مجدداً بأمر من ترامب، الأمر الذي رأى فيه كثيرون قلّة احترام للراحل الكبير.

وأصدر ترامب بيانه بعدما رفض طيلة نهار الاثنين الرد على أسئلة الصحافيين بشأن السناتور الراحل الذي كان واحداً من قلّة قليلة من الجمهوريين الذين ينتقدونه علانية.

وإثر وفاة ماكين السبت توالت برقيات التعزية التي تشيد بمزايا السناتور الجمهوري وتعدّد مآثره، لكن ترامب اكتفى يومها بكتابة تغريدة مقتضبة على تويتر أعرب فيها عن "أعمق المشاعر والاحترام" لعائلة الراحل دون أن يقول كلمة واحدة عنه.

وأثار عدم صدور بيان عن البيت الأبيض استغرابا كبيراً وخاصة بعد أن أصدر نائب الرئيس مايك بنس ومعظم أعضاء الحكومة والمتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز وجميع الرؤساء السابقين بيانات تعزية.

وفي بيانه الاثنين قال الرئيس الاميركي أيضاً إن نائب الرئيس مايك بنس يمكن أن يلقي كلمة في حفل التأبين الذي سينظّم في مبنى الكونغرس (الكابيتول) لوداع الرجل الذي حافظ على كرسيه في مجلس الشيوخ طيلة 35 عاماً.

وأضاف ترامب إن وزير الدفاع جيم ماتيس وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي ومستشار الأمن القومي جون بولتون سيمثّلونه في حفل تأبين ماكين.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب