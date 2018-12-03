هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 01:53 م 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 13:53

عشاء عمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس ايرس في 1 كانون الأول/ديسمبر 2018

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إجراء محادثات في المستقبل مع الرئيسين الصيني والروسي بهدف وقف ما وصفه ب"سباق تسلح كبير وخارج عن السيطرة".

وكتب ترامب في تغريدة صباحية "الولايات المتحدة أنفقت 716 مليار دولار هذا العام. هذا جنون!"، مضيفا "أنا متأكد أنه في وقت ما في المستقبل، الرئيس شي (جينبينغ) وأنا إضافة إلى الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين، سنبدأ التحدث عن وقف جدي لما أصبح سباق تسلح كبيرا وخارجا عن السيطرة".

ويأتي تعليق ترامب في أعقاب إعلانه في تشرين الأول/اكتوبر انه سينسحب من معاهدة الحد من الاسلحة النووية المتوسطة المدى التي تم التوصل اليها ابان الحرب الباردة مع روسيا لخفض اعداد الصواريخ.

ويعتبر منتقدو هذه الخطوة التي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليها بعد، أن من شأنها أن تشعل سباق تسلح جديد مع روسيا.

وقد أعلن ترامب آنذاك أنه سيزيد مخزون أميركا النووي "حتى يعود الناس الى رشدهم".

وكتب ترامب تغريدته اليوم بعد اجتماع عقده في نهاية الأسبوع مع شي خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، حيث اتفقا على هدنة في الحرب التجارية بين الدولتين القويتين.

وفي حين ألغى ترامب اجتماعًا ثنائيا مع بوتين في بوينوس ايرس، أجرى الرجلان محادثات "غير رسمية" على هامش القمة.

يذكر أن معاهدة الحد من الأسلحة المتوسطة النووية الموقعة عام 1987 لم تشمل الصين وكان هدفها إزالة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى المنتشرة على ابواب أوروبا.

ولم يتم تحديد موعد للانسحاب الرسمي للولايات المتحدة من المعاهدة، ما يترك مجالا لتعديل من المحتمل أن يشمل الصين.

يذكر أن قرار ترامب الانسحاب من المعاهدة أثار قلقا عالمي.

ويشارك مسؤولون في الإدارة في حملة علاقات عامة قوية مع القادة الأوروبيين والصحافة لشرح هذه الخطوة.

ويقولون أن الانسحاب الضروري لأن روسيا تنتهك المعاهدة فترة طويلة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب