ترامب يرى "امكانات رائعة" في اقتصاد كوريا الشمالية
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ترامب في البيت الأبيض 26 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد انه يرى في اقتصاد كوريا الشمالية "امكانات رائعة"، في استمرار للهجته الايجابية حول قمة مقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر "انا حقا أعتقد ان كوريا الشمالية تملك امكانات رائعة وسوف تكون أمة ذات اقتصاد ومالية كبيرين في يوم من الايام. كيم جونغ أون يوافقني الرأي حول هذا الموضوع، وهذا ما سيحدث".
وكان ترامب قد ألغى الخميس اجتماعه قمة مقررة في 12 حزيران/يونيو مع كيم في سنغافورة، قبل ان يتبنى اتجاها معاكسا حول القمة خلال ال24 ساعة الماضية.
وأكد ترامب ان فريقا من الولايات المتحدة وصل الى كوريا الشمالية "لإجراء ترتيبات متعلقة بالقمة".
وقالت وزارة الخارجية الاميركية في وقت سابق الأحد ان وفدا اميركيا يجري محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين في قرية بانمونجوم الحدودية تهدف الى انقاذ قمة سنغافورة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب