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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 07:29 م 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 19:29

الرئيس دونالد ترامب مع الصحافيين في حديقة البيت الابيض في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2018 (afp_tickers)