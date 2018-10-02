ترامب يرى "مرحلة مرعبة للشبان" في الولايات المتحدة
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الرئيس دونالد ترامب مع الصحافيين في حديقة البيت الابيض في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2018(afp_tickers)
اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن الشبان الاميركيين يعيشون اليوم مرحلة "مرعبة"، وذلك خلال حوار أجراه معه صحافيون حول مرشحه الى المحكمة العليا المتهم باعتداء جنسي.
وقال من حدائق البيت الابيض "انها مرحلة بالفعل مرعبة للشبان في اميركا، يمكن ان تكون مذنبا بشأن امر لا ذنب لك فيه".
وأضاف "إنها بالفعل مرحلة صعبة"، معتبرا ان قرينة البراءة لا تحترم في الكثير من الحالات.
وتابع ترامب "طوال حياتي وأنا أسمع أن المرء يبقى بريئا ما دام لم يدن، أما اليوم فإنك تكون مذنبا ما دمت لم تؤكد براءتك".
والمعروف أن القاضي بريت كافانو، مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا، متهم بالاعتداء الجنسي خلال سهرة في واشنطن مطلع الثمانينات عندما كان لا يزال مراهقا. وينفي القاضي بشدة هذه التهمة.
وأضاف ترامب متحدثا عن كافانو "انه شخص يتمتع بخصال كثيرة، وهو قاض كبير يقاتل اليوم دفاعا عن سمعته ومن أجل عائلته".
وردا على سؤال حول نتيجة التصويت المتوقع في الكونغرس لتثبيت اختيار هذا القاضي في المحكمة العليا، بدا ترامب حذرا، ودعا الى انتظار نتائج تحقيقات تقوم بها حاليا الشرطة الفدرالية.
وقال بهذا الصدد "الامر مرتبط بما ستجده +اف بي اي+. إنهم يعملون بلا كلل وسنرى لاحقا".
وتحت ضغط الديموقراطيين ومجموعة من الجمهوريين أمر ترامب مكتب التحقيقات الفدرالي ب"إجراء تحقيق إضافي" حول القاضي كافانو.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب