هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 02:53 م

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أنه يريد بالفعل التوصل الى اتفاق تجاري جيد مع الصين، إلا أنه توعد في الوقت نفسه بأنه لن يتردد في رفض أي إتفاق لا يعتبره جيدا ويلبي مصالح بلاده.

وقال ترامب في تصريح صحافي قبل أن يستقل الطائرة الرئاسية متوجها الى ولاية ألاباما لتفقد ضحايا الاعاصير هناك "في حال لم يكن الاتفاق جيدا لن أوقعه".

ويتفاوض البلدان منذ مطلع العام للتوصل الى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما التي اندلعت العام الماضي، وترجمت برسوم جمركية متبادلة بلغت قيمتها مئات مليارات الدولارات.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الابيض لاري كودلو المح قبل ذلك بأن الولايات المتحدة يمكن أن تنهي المفاوضات في حال لم يتم التوصل الى اتفاق جيد، مضيفا أن واشنطن لم تتردد في فعل ذلك خلال المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وقال هذا المسؤول الاميركي لشبكة سي ان بي سي "أنا لا أقول أن ذلك سيحدث، ولست هنا لإعلان ذلك، ولا اريد ان يفسر كلامي خطأ".

وتابع "نحن كلنا متفائلون، لكنني اكرر القول أنه لا بد من الاستجابة لشروطنا"، مذكرا بالاهداف التي حددتها ادارة ترامب وهي : تغييرات بنيوية من قبل بكين عبر انهاء الممارسات التي تعتبرها واشنطن غير شريفة مثل سرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، او سياسة دعم الشركات الحكومية.

وكانت مصادر مقربة من البيت الابيض تطرقت الى احتمال عقد لقاء بين الزعيمين الاميركي والصيني بحدود السابع والعشرين من اذار/مارس في ختام رحلة للرئيس الصيني شي جينبينغ الى ايطاليا وفرنسا.

وكان ترامب نفسه تطرق في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي الى اجتماع محتمل مع الرئيس الصيني لمناقشة آخر النقاط العالقة بين الطرفين.

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