أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في 9 نيسان/ابريل لبحث "التعاون العسكري والاقتصادي ومكافحة الإرهاب" بين البلدين.

وبحسب البيت الأبيض، "سيناقش الرئيسان أيضاً (...) النزاعات الحالية ودور مصر كدعامة للاستقرار في المنطقة الذي تلعبه منذ وقت طويل".

ومصر حليف استراتيجي للولايات المتحدة منذ مدة طويلة. وتقدّم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية للقاهرة تبلغ قيمتها نحو 1,3 مليار دولار في العام.

واستقبل ترامب السيسي في البيت الأبيض قبل عامين. وفي تحوّل واضح عن موقف إدارة الرئيس باراك أوباما التي كانت تنتقد ملف حقوق الإنسان في مصر، أشاد ترامب صراحةً بدور السيسي قائلا "أريد أن يدرك العالم أجمع أننا نقف خلف الرئيس السيسي بوضوح، لقد قام بعمل رائع في ظروف صعبة جداً".

وأشاد البيت الأبيض خصوصاً "بالجهود الشجاعة" للرئيس المصري في إطار "الترويج لمفهوم معتدل للإسلام".

وأطاح السيسي، قائد الجيش السابق، بسلفه الإسلامي محمد مرسي في عام 2013، قبل أن ينتخب رئيساً بعد ذلك بعام.

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