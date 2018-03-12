ترامب يستقبل ولي العهد السعودي في اذار/مارس (البيت الابيض)
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رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اثناء استقبالها ولي العهد السعودي امام مقر رئاسة الوزراء في لندن في السابع من اذار/مارس2018(afp_tickers)
اعلن البيت الابيض الاثنين ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيستقبل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في 20 اذار/مارس في واشنطن.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الادارة الاميركية خلال مؤتمرها الصحافي اليومي "يتطلع الرئيس الى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية".
ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من كشف صحيفة نيويورك تايمز ان شخصيات سعودية كانت هدفا لحملة مكافحة الفساد التي بدأها ولي العهد السعودي في تشرين الثاني/نوفمبر، تعرضت لاذى جسدي وكانت ضحية اكراه.
وردا على سؤال حول امكانية التطرق الى ذلك مع الامير محمد بن سلمان، قالت ساندرز "لن اتوقع ما سيحدث في 20 اذار/مارس".
وقام الامير الذي اصبح وليا للعهد منذ حزيران/يونيو 2017 بزيارة الى المملكة المتحدة الاسبوع الماضي وتناول الغداء مع الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام.
والزيارة التي استغرقت ثلاثة ايام للمملكة المتحدة تخللتها تظاهرات.
وأدانت منظمات حقوقية وضمنها العفو الدولية تزايد عمليات الاعدام منذ تعيينه ولياً للعهد.
واستضافت المملكة التي تشهد المزيد من الانفتاح بايعاز من ولي العهد سلسلة من الحفلات الموسيقية في الفترة الاخيرة لفنانين مثل اللبنانية هبة طوجي والموسيقي اليوناني ياني.
كما سمح للنساء بقيادة السيارة ابتداء من حزيران/يونيو المقبل وحضور مباريات كرة القدم والحصول على وظائف كانت حتى الآن مخصصة للرجال.
وتعتبر هذه الحقوق أساسية في اماكن اخرى من العالم لكنها ذات اهمية في هذا البلد الذي يحكمه اسلام متشدد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب