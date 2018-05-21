ترامب يشدد العقوبات على فنزويلا غداة انتخابات "غير شرعية"
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ترامب في حديقة البيت الابيض الاثنين في 21 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين مرسوما ينص على فرض مزيد من العزلة الاقتصادية على النظام في فنزويلا غداة اعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في عملية وصفتها واشنطن بانها "غير شرعية".
ويحد مرسوم ترامب من قدرة كراكاس على بيع اصول تعود الى الدولة.
واعتبر نائب الرئيس مايك بنس ان الانتخابات في فنزويلا "مهزلة".
وقال بنس ان "الانتخابات في فنزويلا مهزلة وليست لا حرة ولا عادلة. ان النتيجة غير الشرعية هي ضربة جديدة للتقليد الديموقراطي العريق في فنزويلا".
واضاف ان الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة اليدين "في وقت تنهار فنزويلا ولا يزال الشعب الشجاع ضحية البؤس".
من جهته، توعد وزير الخارجية مايك بومبيو بفرض مزيد من العقوبات على فنزويلا وقال في بيان ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب الدول الديموقراطية دعما للشعب الفنزويلي وستتخذ تدابير اقتصادية ودبلوماسية سريعة دعما لاستعادة هذا الشعب ديموقراطيته".
واضاف "في انتظار ان يسلك النظام مجددا الطريق الديموقراطي في فنزويلا عبر انتخابات حرة وشفافة، فان الحكومة ستظل تواجه العزلة من جانب المجتمع الدولي".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب