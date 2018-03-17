هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 01:12 م 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 13:12

مسؤول الاف بي آي السابق اندرو ماكيب (يمين) مع وزير العدل الاميركي جيف سيشنز في صورة من الارشيف.

اشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب باقالة المسؤول الكبير في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) اندرو ماكيب معتبرا انه "يوم عظيم للديموقراطية" في خطوة يأمل وزير العدل بان تتيح انهاء التحقيق في تواطؤ محتمل بين حملة الرئيس الانتخابية وروسيا.

لكن معارضي هذا القرار اعتبروا انه مخطط "خطير" يهدف الى التقليل من مصداقية مكتب التحقيقات الفدرالي وكذلك من عمل روبرت مولر المحقق الخاص في مسالة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويعتبر ماكيب الذي كان مساعدا لمدير اف بي آي السابق جيمس كومي الذي اقاله ترامب السنة الماضية، شاهدا اساسيا في ذلك التحقيق.

وقال جون دود المحامي الشخصي لترامب لموقع "ديلي بيست" السبت انه يأمل بان يحذو نائب وزير العدل رود روسينشتاين حذو مكتب اف بي آي للمسؤولية المهنية "وينهي التحقيق حول شبهات التواطؤ الروسي التي فبركها مدير ماكيب السابق جيمس كومي بناء على ملف مزور وفاسد".

وفي البداية قال دود للموقع انه يتحدث نيابة عن ترامب، لكنه في تصريح لاحق اشار الى انه كان يعبر عن "رأيه الشخصي و(لا يتحدث) نيابة عن الرئيس".

وفي وقت متأخر الجمعة، اعلنت وزارة العدل الاميركية اقالة ماكيب الذي كان يتعرض منذ عام لهجمات متواصلة من الرئيس، وذلك قبل يومين فقط من بدء تقاعده بعد 21 سنة امضاها مع مكتب التحقيقات الفدرالي.

وهذه الاقالة تزيد من المخاوف المحيطة بالتحقيق اذ يقول معارضو الرئيس ان ترامب قد يكون يخطط لطرد مولر ما قد يؤدي الى ازمة دستورية.

وينظر مولر ايضا في مسالة ما اذا كان ترامب عرقل سير العدالة بما يشمل قراره اقالة كومي في ايار/مايو الماضي.

وكتب ترامب في تغريدة اعقبت الاقالة "اندرو ماكيب مطرود، يوم عظيم لرجال ونساء الاف بي آي الذين يعملون بجد - يوم عظيم للديموقراطية".

واضاف "كان جيمس كومي (المدير السابق للاف بي آي) الذي يدعي التهذيب رئيسه، وجعل ماكيب يبدو كالجبان. كان يعلم بالاكاذيب والفساد المنتشر في اعلى مستويات الاف بي آي".

- "حرب" على الاف بي آي-

رد ماكيب بشكل قاس نافيا اي خطأ في السلوك وقائلا انه ضحية "حرب" بين ادارة ترامب والاف بي آي والمجلس الخاص الذي يحقق في اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت ان ماكيب قال انه لا يزال يحتفظ بالمذكرات التي تبادلها مع ترامب، واضاف ان هذا من شأنه ان يعزز روايته للأحداث.

واعرب كومي ايضا عن رفضه لما كتبه ترامب وقال في تغريدة "سيدي الرئيس، سوف يسمع الشعب الأميركي قصتي قريبا جدا، وبامكانهم ان يحددوا بانفسهم من هو المستقيم ومن ليس كذلك".

وهذه الاقالة يمكن ان تزيد من الاستياء داخل مكتب التحقيقات الفدرالي حيث كان كومي وماكيب يحظيان باحترام واسع.

وفي معرض تفسير اقالة ماكيب، قالت وزارة العدل ان تحقيقا داخليا اظهر انه ادلى بتصريحات الى الاعلام بدون اذن، ولم يكن صادقاً تماما "في العديد من المناسبات" مع المفتش العام في الوزارة.

وقال وزير العدل جيف سيشنز في بيان ان "الاف بي آي يتوقع من كل موظف الالتزام باعلى معايير الصدق والنزاهة والمسؤولية".

وأضاف انه تم اتخاذ القرار "بعد تحقيق واسع ونزيه".

وفي رد لاذع على الرئيس كتب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) السابق جون برينان في تغريدة السبت "حين يتضح النطاق الكامل لفسادك وانحطاطك الاخلاقي وفسادك السياسي، ستاخذ مكانك المناسب كديماغوجي منبوذ في مزبلة التاريخ".

وقلل ترامب في تغريدة بعد ظهر السبت من شأن الاعلام بسبب تغطيته لهذه القصة.

واتبع ذلك بتغريدة نفى فيها مجددا اي تواطؤ مع روسيا، وقال "كان هناك تسريب وكذب وفساد هائل على اعلى المستويات في مكتب التحقيقات الفدرالي".

من جهته، اعرب وزير العدل السابق في ادارة باراك اوباما اريك هولدر السبت عن قلقه من قرار "خطير"، في اشارة الى اقالة ماكيب.

- "ليس سياسيا"-

لم يتم الكشف عن تفاصيل تحقيق المفتش العام، الا انها اشتملت على كيفية تعامل الاف بي آي العام 2016 في تحقيق يتعلق بهيلاري كلينتون منافسة ترامب في الانتخابات.

واتهم ترامب ماكيب وكومي مرارا بحماية كلينتون من الملاحقة القضائية بسبب استخدامها لخادم (سيرفر) خاص لرسائلها الالكترونية حين كانت وزيرة للخارجية، وبسبب سلوك مؤسسة كلينتون الخاصة التي أسسها زوجها الرئيس الاسبق بيل كلينتون.

واعرب ترامب عن غضبه كذلك من دفاع ماكيب عن كومي الذي اقاله الرئيس في ايار/مايو 2017 بسبب التحقيق المستمر للاف بي آي في اتهامات بتواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا.

ورد ماكيب على قرار اقالته ببيان لاذع. وقال "يتم استهدافي ومعاملتي بهذه الطريقة بسبب الدور الذي لعبته والخطوات التي اتخذتها والاحداث التي شهدتها عقب اقالة جيمس كومي".

واضاف ان تحقيق المفتش العام "اصبح جزءا من مساع غير مسبوقة تبذلها الادارة بدفع من الرئيس نفسه لإقالتي وتدمير سمعتي وربما تجريدي من تقاعدي الذي عملت 21 عاماً لكي اكسبه".

واعتبر ان اقالته "جزء من حرب هذه الادارة المستمرة مع اف بي آي وجهود المفتش الخاص في التحقيق".

وتأتي هذه الاقالة في وقت يبدي البيت الابيض ضيقاً متزايداً من التحقيق الذي اصبح الان بيد المحقق الخاص روبرت مولر - مدير الاف بي آي السابق - ويهدد بشكل متزايد الاوساط المقربة من الرئيس.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب