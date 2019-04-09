هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 04:33 م

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بـ"العمل العظيم" الذي يقوم به نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض للمرّة الثانية.

وقال ترامب بحضور السيسي في المكتب البيضوي "أعتقد أنّه يقوم بعمل عظيم"، مضيفاً "العلاقات بين مصر والولايات المتّحدة لم تكُن يوماً جيّدةً أكثر ممّا هي عليه اليوم".

ومصر واحدة من أكبر الشّركاء الاستراتيجيّين للولايات المتّحدة، وهي دولة عربيّة صنعت السلام مع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة قبل 40 عامًا وتتلقّى مساعدات أميركية.

ويُواجه السيسي انتقادات واسعة، بسبب قعمه الشديد للمعارضين السياسيين.

وفي وقت لاحق من الشّهر الحالي، من المتوقّع أن يُشارك المصريّون في استفتاء يُمكن أن يؤدّي إلى تمديد حكم السيسي إلى ما بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2022.

ومن شأن التعديلات الدستوريّة أن تزيد من الدور السياسي للجيش وتضع القضاء تحت سيطرة السيسي.

وردّاً على أسئلة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع برلمانيّة، في ما يتعلّق بالاستقبال الودّي الذي لاقاه الرئيس المصري على الرّغم من انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده، قال وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبو إنّ المصريين يُعتبرون "بلا شكّ شريكاً مهمّاً للأمن" خصوصاً من خلال مواجهة "التّهديدات الإرهابيّة في سيناء".

وأضاف "لذلك، أنا ممتنّ للغاية للرئيس سيسي. لقد كان أيضاً متميّزاً في ما يتعلّق بالحرّية الدينيّة"، وهو ما أثار انتقاداتٍ من جانب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيّين.

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