هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 08:28 م

أشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء بالتقدم المحرز في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ وصوله إلى السلطة، مشيرا الى أن سقوط "الخلافة" بات وشيكا.

وخلال حديث مع الصحافيين في حدائق البيت الأبيض، كشف ترامب عن خارطة صغيرة تمثل سوريا قائلا "كل ما هو أحمر هو مناطق انتشار التنظيم ليلة الانتخابات في عام 2016".

وأوضح "في الأسفل، إنها الخارطة نفسها وليس هناك أحمر، في الواقع، هناك نقطة صغيرة، وقد تختفي هذه الليلة".

وكان ترامب اعلن عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية أنه سيتم الإعلان عن نهاية الخلافة بين لحظة إلى أخرى.

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