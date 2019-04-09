هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 04:33 م

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء ب"العمل العظيم" الذي يقوم به نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض للمرة الثانية.

وقال ترامب بحضور السيسي في المكتب البيضاوي "أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم"، مضيفا "أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لم تكن يوما جيدة أكثر مما هي عليه اليوم".

ومصر واحدة من أكبر الشركاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة، وهي دولة عربية صنعت السلام مع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة قبل 40 عامًا وتتلقى مساعدات أميركية.

ويواجه السيسي انتقادات واسعة لقعمه الشديد للمعارضين السياسيين.

وفي وقت لاحق من الشهر الحالي، من المتوقع أن يشارك المصريون في استفتاء يمكن أن يؤدي إلى تمديد حكم السيسي الى ما بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2022.

ومن شأن التعديلات الدستورية أن تزيد من الدور السياسي للجيش وتضع القضاء تحت سيطرة السيسي.

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