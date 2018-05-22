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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 04:18 م 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:18

الرئيس الاميركي دونالد ترامب مستقبلا نظيره الكوري الجنوبي في البيت الابيض في 22 ايار/مايو 2018

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء ان قمة مرتقبة تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قد لا تعقد الشهر المقبل وفق ما هو مقرر، لكنه ابدى اعتقاده ان كيم "جدي" في نيته التخلي عن السلاح النووي.

وقال ترامب في مستهل محادثاته مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في البيت الابيض "قد لا تعقد القمة في 12 حزيران/يونيو".

واضاف "اذا لم تنعقد القمة (في 12 حزيران/يونيو) فقد تحصل في وقت لاحق".

لكنه اكد ان الزعيم الكوري الشمالي "جدي" في نيته التخلي عن السلاح النووي، وقال "اعتقد ان (كيم) جدي. اعتقد انه جدي جدا".

وقال عن كيم "سيكون سعيدا للغاية" اذا تم التوصل الى اتفاق بين البلدين حول نزع الترسانة النووية لبيونغ يانغ.

لكن الرئيس الاميركي لاحظ ان لهجة كوريا الشمالية تغيرت بعد قمة ثانية عقدها زعيمها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، متسائلا عن الدور الذي اضطلع به الاخير.

وقال "كان ثمة فرق حين غادر كيم جونغ اون الصين للمرة الثانية. كان هناك موقف مختلف بعد هذا الاجتماع وقد فوجئت بعض الشيء".

واضاف "الامور تغيرت بعد هذا اللقاء ولا يمكنني ان اقول ان هذا الامر جعلني سعيدا".

كذلك، اوضح ترامب ان قمة جديدة قد لا تعقد بين الكوريتين بعدما التقى زعيما البلدين على الحدود الشهر الفائت.

ويشوب غموض مصير القمة التاريخية المقررة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة بعدما هددت بيونغ يانغ اخيرا بالغائها اذا حاولت واشنطن اجبارها على التخلي عن سلاحها النووي من جانب واحد.

ويعول ترامب على رئيس كوريا الجنوبية لمساعدته في التعرف على نوايا كيم جونغ اون في شكل واضح.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب