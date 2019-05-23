هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 09:29 ص

وصم الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجددا الخميس وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون، بالجهل، معترضاً على قوله إنه كان أقل استعدادا من نظيره الروسي في اول لقاء بينهما في 2017.

وكتب ترامب في تغريدة "اختلق ريكس تيلرسون وهو جاهل تماماً وليس لديه لا الاستعداد ولا الذكاء الكافي ليكون وزير خارجية، قصة ادعى فيها أني كنت أقل استعدادا من فلاديمير بوتين خلال لقاء هامبورغ في المانيا".

وأضاف "لا أعتقد أن بوتين يوافق على ذلك. أنظروا كيف هي الولايات المتحدة".

وبحسب واشنطن بوست روى تيلرسون الذي كان وزير خارجية في العام الاول من ولاية ترامب، هذه القصة الثلاثاء اثناء جلسة استماع مطولة مغلقة أمام لجنة برلمانية.

وبحسب هذه الرواية التي نقلتها مصادر برلمانية، كان ترامب يتوقع مقابلة سريعة مع بوتين في هامبورغ في تموز/يوليو 2017، لكن المقابلة استمرت لأكثر من ساعتين ولم تكن في صالح ترامب.

وتحظى المقابلات بين ترامب وبوتين باهتمام خاص في واشنطن حيث اتهم قسم من الطبقة السياسية الرئيس الاميركي بتوجه تصالحي مفرط ازاء الرئيس الروسي.

ولزم تليرسون نسبيا التكتم منذ اقالته القاسية في آذار/مارس 2018، لكن علاقاته السيئة مع ترامب معروفة للجميع.

وكان تيلرسون رئيس مجلس الادارة السابق لشركة اكسون موبيل، قال في كانون الاول/ديسمبر 2018 إن ترامب "يفتقر إلى الانضباط، ولا يحب القراءة ولا يقرأ التقارير".

وأضاف "كان يجب ان اقول له +سيدي الرئيس، أفهم ما تريدون القيام به لكن لا يمكنكم فعله بهذه الطريقة لأن في ذلك مخالفة لقانون وانتهاك لمعاهدة+ وكان ذلك يزعجه كثيرا".

وكانت تلك العبارات اثارت حنق ترامب الذي اتهم وزيره السابق للخارجية مرة اولى بأنه "شديد الجهل".

وأضاف الرئيس الاميركي "كان كسولا جدا (..) ولا يملك القدرات الذهنية اللازمة (..) كان علي التخلص منه في وقت أبكر".

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