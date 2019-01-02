ترامب يصف سوريا ب"الرمل والموت" ويؤكد عزمه على الانسحاب منها من دون تحديد موعد

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يناير, 2019 08:55 م

الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال اجتماع حكومي في البيت الابيض في الثاني من كانون الثاني/يناير 2018

كرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء عزمه على سحب قواته من سوريا التي وصفها بأنها عبارة عن "رمل وموت"، إلا أنه تجنب تحديد موعد لهذا الانسحاب.

وقال ترامب خلال اجتماع مع فريقه الحكومي "لقد قضي الأمر في سوريا منذ زمن طويل. وإضافة الى ذلك نحن نتكلم عن رمل وموت. هذا ما نتكلم عنه. نحن لا نتكلم عن ثروات كبيرة".

وأضاف "أنا لا اريد البقاء في سوريا الى الأبد. إنها رمل وموت".

وردا على أسئلة عدة حول موعد سحب القوات الاميركية، تجنب الحديث عن موعد محدد.

وقال في هذا الصدد "سننسحب (...) سيحدث ذلك خلال بعض الوقت، أنا لم أقل أبدا أننا سننسحب بين ليلة وضحايا".

وكان ترامب أعلن الاثنين أن انسحاب القوات الاميركية سيتم "ببطء"، خلافاً لما قاله في التاسع عشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي. وكان يومها قال "حان وقت العودة (...) إن شبابنا وشاباتنا ورجالنا سيعودون جميعا، وسيعودون جميعا الآن".

ويتمركز نحو ألفي جندي أميركي في شمال سوريا غالبيتهم من القوات الخاصة التي تدرب قوات محلية من الاكراد بشكل خاص على قتال تنظيم الدولة الاسلامية.

وكان العديد من المسؤولين الأميركيين حذروا من مغبة الانسحاب بشكل سريع من سوريا، ما سيتيح خاصة لروسيا وايران التفرد في هذا البلد.

واحتجاجا على قرار الانسحاب هذا قدم وزير الدفاع جيم ماتيس استقالته.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك