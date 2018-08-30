ترامب يعتبر أن التحقيق الذي يجريه مولر "غير شرعي"
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المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر (يسار) يصل إلى مقر الكونغرس لعقد اجتماع مغلق مع أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 21 حزيران/يونيو 2017 في واشنطن(afp_tickers)
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص روبرت مولر في شأن التدخّل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 "غير شرعي".
وقال ترامب في مقابلة مع وكالة بلومبرغ "أعتبر ذلك تحقيقًا غير قانوني"، مستشهدًا بـ"متخصصين كبار" لم يُسمّهم قالوا إنه "لا ينبغي أبدًا أن يكون هناك مدّع خاص".
وفي غياب تشريعات تُنظّم تعيين مدّعين خاصّين، شكك بعض الخبراء القانونيين في تعيين مولر، غير أن وزارة العدل الأميركية التي قامت بهذا التعيين تؤكد أنه قانوني.
ومولر مكلّف تحديد ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في حملة العام 2016، وما إذا كان هناك تواطؤ بين مسؤولين روس وفريق حملة الملياردير الجمهوري.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب