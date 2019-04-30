هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 12:48 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تجمع في مدينة غرين باي في ولاية ويسكونسين في 27 نيسان/ابريل 2019

أعلنت الادارة الاميركية الثلاثاء ان الرئيس دونالد ترامب يعتزم ادراج تنظيم "الاخوان المسلمين" في اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية.

وتنظيم الاخوان مصنف "ارهابي" في مصر حيث كان أسسه حسن البنا في 1928.

وقالت سارا ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض "تباحث الرئيس مع فريقه للامن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق (من تنظيم الاخوان) ويجري فحص الامر وفق مسار داخلي".

ويأتي هذا الاعلان بعد ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن. وكان ترامب أشاد خلال الزيارة ب "العمل الجيد جدا" للسيسي.

ويتيح ادراج تنظيم الاخوان في اللائحة الاميركية، فرض عقوبات على كل شخص أو منظمة لديها علاقات مع الاخوان.

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