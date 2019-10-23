هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 11:35 م

الرئيس الاميركي يتحدث خلال اجتماع للادارة في البيت الابيض الاثنين في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2019

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بالمضي قدماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد!

وقال ترامب في خطاب في بيتسبرغ "هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود".

وأضاف "إننا نبني جداراً على حدود نيو مكسيكو، ونبني جداراً في كولورادو"، الولاية الواقعة بين يوتاه وكنساس، واعداً بأن يكون هذا الجدار "جداراً جميلاً، جداراً كبيراً يعمل حقاً بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل".

وتابع "نحن نبني جداراً في تكساس، ولا نبني جداراً في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتوّ".

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية في 2016.

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