هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 06:37 ص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض في 27 كانون الثاني/يناير 2020

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خطّةً للسلام في الشرق الأوسط تقترح "حلاً واقعياً بدولتَين"، فيما قالت إسرائيل إنّها تتضمّن اعترافًا بالمستوطنات على أنّها جزء من أراضيها.

وفي حين رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالخطّة ووصفها بأنّها تاريخيّة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس إنّها "لن تمرّ وستذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهبت مشاريع التآمر في هذه المنطقة".

وبعد أكثر من سنتين من العمل بتكتُّم وتأجيل إعلان الخطّة مرارًا، قال ترامب وبجانبه نتانياهو إنّ "الفلسطينيّين يستحقّون حياةً أفضل بكثير".

وأضاف عارضاً الخطّة التي تتألّف من 80 صفحة واعتبرها "الأكثر تفصيلاً" على الإطلاق، انّ "الدولة الفلسطينيّة المستقبليّة" لن تقوم إلا وفقًا "لشروط" عدّة بما فيها "الرفض الصريح للإرهاب".

واقترح أن تكون هناك "عاصمة فلسطينيّة في القدس الشرقيّة"، لكنّه أضاف أنّ واشنطن "مستعدّة للاعتراف بالسيادة الإسرائيليّة على أراض محتلّة" لم يُحدّدها.

وشدّد على أنّ القدس ستبقى "عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة"، وأنّ الدولة الفلسطينيّة المقبلة ستكون "متّصلة" الأراضي.

- رسالة لعباس -

وقال ترامب إنّه وجّه رسالةً إلى الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بشأن خطّة السلام، منوهاً بحضور سفراء عُمان والإمارات والبحرين مؤتمر إعلانَ خطّته.

وفي إطار عرض خطّته، اقترح ترامب تجميد البناء الإسرائيلي لأربع سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينيّة، واصفًا خطّته بأنّها "فرصة تاريخيّة" للفلسطينيّين كي يحصلوا على دولة مستقلّة، مضيفًا "قد تكون هذه آخر فرصة يحصلون عليها".

وقال الرئيس الأميركي إنّ "الفلسطينيّين يعيشون في الفقر ويُعانون العنف، ويتمّ استغلالهم من قبل من يسعون لاستخدامهم كبيادق لنشر الإرهاب والتطرف".

على الأثر، أعلن نتانياهو أنّ واشنطن ستعترف بالمستوطنات جزءًا من إسرائيل. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أنه لن يكون للاجئين الفلسطينيين الحق بالعودة إلى إسرائيل بموجب خطة ترامب.

وقال إنّه مستعدّ للتفاوض مع الفلسطينيين حول "مسارٍ نحو دولة مستقبلا"، لكنّه اشترط أن يعترفوا بإسرائيل "دولةً يهوديّة".

وأكّد أنّ المشروع الأميركي سيمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن.

وتابع "خطط كثيرة مارست ضغوطاً على إسرائيل للانسحاب من أراضٍ حيوية مثل غور الأردن. لكن أنتم، سيّدي الرئيس، تعترفون بأنه يجب أن تكون لإسرائيل سيادة على غور الأردن وعلى مناطق استراتيجية أخرى في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأكّد أنّ إسرائيل "يجب أن تحظى بالسيادة على مناطق" تُتيح "لها الدّفاع عن نفسها".

وأضاف "في هذا اليوم، أعطيتم الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة مستقبلاً مشرقاً عبر تقديمكم مساراً واقعياً نحو سلام دائم".

ودعت موسكو طرفَي النّزاع إلى "التفاوض مباشرةً" على الخطّة التي اعتبرتها لندن "خطوةً إلى الأمام".

- "تقدير" سعودي -

وأكّدت السعودية أنّها "تقدّر" جهود ترامب "لتطوير خطة شاملة للسلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتشجّع على "بدء مفاوضات مباشرة" بين الطرفين برعاية واشنطن، في حين أكّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتّصال هاتفي مع عباس على موقف بلاده "الثابت" من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

بدورها اعتبرت الإمارات أنّ خطة السلام التي كشفها ترامب تشكل "نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات"، مؤكّدةً ترحيبها بهذه "المبادرة الجادّة".

وفي وقتٍ قالت فيه إيران إنّ الخطّة مصيرها "الفشل"، اعتبرها حزب الله محاولةً للقضاء على حقوق الفلسطينيّين "التاريخيّة والشرعيّة".

وقال وزير الخارجيّة التركي إنّ خطّة ترامب "وُلدت ميتة"، فيما أكّد الاتّحاد الأوروبي التزامه "الثابت" التفاوض على أساس حلّ الدولتين.

ودعت مصر من جهتها فلسطين واسرائيل إلى "درس متأنٍّ" لخطّة السلام الأميركيّة.

أما الأردن فشدّد على "ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي".

واعتبر جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ومستشاره أنّ الخطّة التي له اليد الطولى في إعدادها تمثّل "فرصة حقيقية" للفلسطينيين. وقال لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ الفلسطينيين "أتقنوا في الماضي فنّ إفساد كلّ الفرص التي قُدّمت لهم". وكان نتانياهو أشاد بـ"حكمة" كوشنر و"عزمه".

في أعقاب ذلك، أعلنت حماس رفضها الخطة الأميركية. وقال خليل الحية، نائب رئيس حماس في قطاع غزة لفرانس برس "نرفض هذه الصفقة، ولن نقبل بديلاً عن القدس عاصمة لدولة فلسطين، ولن نقبل بديلاً عن فلسطين لتكون دولتنا، ولن نقبل المساس بحق العودة وعودة اللاجئين" مؤكّدًا العمل على "إسقاطها".

وأضاف الحية أن "ترامب سيحترق تاريخيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا لأنّ ظلمه تعدّى كلّ الخطوط الحمراء".

من جهته، قال داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي ردا على خطة ترامب "سنقاتل بذور الشرّ التي يريدون من خلالها إغراق المنطقة في الزمن الصهيوني، سنقاتلهم في كل شارع وسنطردهم من أرضنا ومن هوائنا وبحرنا". ووصف "السفراء العرب الذين حضروا إعلان خطة ترامب بأنّهم "يُمثّلون منتهى التآمر ومنتهى خيانة الشعب الفلسطيني والأمة".

ونشر البيت الأبيض الثلاثاء خريطة للحدود المقترحة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية تظهر 15 مستوطنة في منطقة الضفة الغربية المتّصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشيًا مع وعد أطلقه ترامب بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

وكشف البيت الأبيض أنّ "الرؤيا تنص على دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وتولي إسرائيل مسؤولية الأمن في منطقة غرب نهر الأردن.

وقال السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان إن إسرائيل يمكنها ضم مستوطنات الضفة الغربية "في أي وقت".

- "ولدت ميتة" -

وكان ترامب صرّح الإثنين "نعتقد أنّه في نهاية المطاف سنحصل على دعم الفلسطينيين"، معوّلاً بذلك على دعم الدول العربية الأخرى.

وذكر مسؤولون فلسطينيّون أنّ عبّاس رفض في الأشهر الأخيرة عروض حوار مع ترامب، وأنّه يعتبر الخطة "ميتة أصلاً".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، مسبقًا الأسرة الدوليّة إلى مقاطعة المشروع المخالف، برأيه، للقانون الدولي. وقال إنّها "تصفية للقضية الفلسطينية".

وفي مؤشر إلى حساسية التوقيت قبل شهر من انتخابات جديدة في اسرائيل حيث يواجه نتانياهو اتهامات بالفساد، استقبل ترامب منافسه الرئيسي بيني غانتس.

لكن اختار أن يظهر أمام الكاميرات مع نتانياهو منذ الإثنين.

وأعلن متحدث باسم نتانياهو الثلاثاء أنه سيتوجّه إلى موسكو الأربعاء لإطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تفاصيل الخطة الأميركيّة.

في هذه الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز انتشاره في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

- خمسون ملياراً -

يقول الفلسطينيون إنّ الخطّة تقضي بأن تضمّ إسرائيل غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية الواسعة في الضفة الغربية، والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية وأن تحصل على اعتراف بالقدس عاصمة موحدة للدولة العبرية.

وقبل إعلان الخطّة، هدّد الفلسطينيون بالانسحاب من اتّفاقية أوسلو التي نصّت على فترة انتقالية من خمس سنوات يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات.

وكشفت واشنطن في حزيران/يونيو الماضي الجانب الاقتصادي من الخطة الذي يقضي باستثمار نحو خمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشر سنوات. لكنّ تفاصيل هذا الشق تبقى موضع تكهنات.

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